Newsweek: Залужный пошел на крайние меры из-за провала ВСУ

27 декабря 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Залужный просит в качестве помощи людей и оружие, пишет Newsweek Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После поражения украинской армии при контрнаступлении главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный попросил у Запада больше помощи. Она заключается в предоставлении вооружения и людей. Об этом сообщает Newsweek. «Главком ВСУ Залужный обратился с отчаянной просьбой о предоставлении военных ресурсов», — передает журнал . Известно, что в данные ресурсы включены вооружение, боеприпасы и люди. Все это нужно для продолжения конфликта с Россией. Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что объем поставок боеприпасов в Киев является значительным. Это влияет на возникновение сложностей у всех союзников НАТО в плане запасов оружия.

После поражения украинской армии при контрнаступлении главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный попросил у Запада больше помощи. Она заключается в предоставлении вооружения и людей. Об этом сообщает Newsweek. «Главком ВСУ Залужный обратился с отчаянной просьбой о предоставлении военных ресурсов», — передает журнал. Известно, что в данные ресурсы включены вооружение, боеприпасы и люди. Все это нужно для продолжения конфликта с Россией. Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что объем поставок боеприпасов в Киев является значительным. Это влияет на возникновение сложностей у всех союзников НАТО в плане запасов оружия.