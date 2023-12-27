Newsweek: Залужный пошел на крайние меры из-за провала ВСУ

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Вооруженные силы Украины.stock, залужный валерий,  stock
Залужный просит в качестве помощи людей и оружие, пишет Newsweek Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После поражения украинской армии при контрнаступлении главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный попросил у Запада больше помощи. Она заключается в предоставлении вооружения и людей. Об этом сообщает Newsweek.

«Главком ВСУ Залужный обратился с отчаянной просьбой о предоставлении военных ресурсов», — передает журнал. Известно, что в данные ресурсы включены вооружение, боеприпасы и люди. Все это нужно для продолжения конфликта с Россией.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что объем поставок боеприпасов в Киев является значительным. Это влияет на возникновение сложностей у всех союзников НАТО в плане запасов оружия.

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После поражения украинской армии при контрнаступлении главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный попросил у Запада больше помощи. Она заключается в предоставлении вооружения и людей. Об этом сообщает Newsweek. «Главком ВСУ Залужный обратился с отчаянной просьбой о предоставлении военных ресурсов», — передает журнал. Известно, что в данные ресурсы включены вооружение, боеприпасы и люди. Все это нужно для продолжения конфликта с Россией. Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что объем поставок боеприпасов в Киев является значительным. Это влияет на возникновение сложностей у всех союзников НАТО в плане запасов оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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