Newsweek: Залужный пошел на крайние меры из-за провала ВСУ

После поражения украинской армии при контрнаступлении главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный попросил у Запада больше помощи. Она заключается в предоставлении вооружения и людей. Об этом сообщает Newsweek.
«Главком ВСУ Залужный обратился с отчаянной просьбой о предоставлении военных ресурсов», — передает журнал. Известно, что в данные ресурсы включены вооружение, боеприпасы и люди. Все это нужно для продолжения конфликта с Россией.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что объем поставок боеприпасов в Киев является значительным. Это влияет на возникновение сложностей у всех союзников НАТО в плане запасов оружия.
После поражения украинской армии при контрнаступлении главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный попросил у Запада больше помощи. Она заключается в предоставлении вооружения и людей. Об этом сообщает Newsweek. «Главком ВСУ Залужный обратился с отчаянной просьбой о предоставлении военных ресурсов», — передает журнал. Известно, что в данные ресурсы включены вооружение, боеприпасы и люди. Все это нужно для продолжения конфликта с Россией. Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что объем поставок боеприпасов в Киев является значительным. Это влияет на возникновение сложностей у всех союзников НАТО в плане запасов оружия.