Дерипаска спрогнозировал, когда закончится СВО на Украине

Миллиардер Дерипаска ожидает окончания СВО не раньше мая 2025 года
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ПМЭФ-2021. Первый день, Дерипаска, Титов, Татулова. Санкт-Петербург, дерипаска олег
Олег Дерипаска сообщил, что конструктивной беседы по ситуации на Украине не будет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска ожидает окончания конфликта на Украине не раньше мая 2025 года. По его словам, конструктивной беседы по ситуации на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии 15 января не получится, так как на ней не будет делегации РФ.

«Конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придется», — сообщил Дерипаска. Заявление он опубликовал в своем telegram-канале.

Ежегодный Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе. Он будет длиться с 15 по 19 января.

Ранее доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев выразил предположение, что спецоперация завершится в 2024 году за счет привлечения новых контрактников и наращивания военной промышленности. Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук назвал невозможным обозначить точную дату окончания СВО на Украине, передает RT.

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Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска ожидает окончания конфликта на Украине не раньше мая 2025 года. По его словам, конструктивной беседы по ситуации на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии 15 января не получится, так как на ней не будет делегации РФ. «Конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придется», — сообщил Дерипаска. Заявление он опубликовал в своем telegram-канале. Ежегодный Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе. Он будет длиться с 15 по 19 января. Ранее доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев выразил предположение, что спецоперация завершится в 2024 году за счет привлечения новых контрактников и наращивания военной промышленности. Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук назвал невозможным обозначить точную дату окончания СВО на Украине, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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