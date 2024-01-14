Дерипаска спрогнозировал, когда закончится СВО на Украине

Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска ожидает окончания конфликта на Украине не раньше мая 2025 года. По его словам, конструктивной беседы по ситуации на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии 15 января не получится, так как на ней не будет делегации РФ.
«Конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придется», — сообщил Дерипаска. Заявление он опубликовал в своем
Ежегодный Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе. Он будет длиться с 15 по 19 января.
Ранее доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев выразил предположение, что спецоперация завершится в 2024 году за счет привлечения новых контрактников и наращивания военной промышленности. Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук назвал невозможным обозначить точную дату окончания СВО на Украине, передает RT.
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