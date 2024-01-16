Володин жестко высказался об отпусках депутатов

Володин: депутаты не имеют длительных отпусков
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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Каникулы есть только у школьников, заявил Вячеслав Володин Фото:

В отличие от Конгресса США, в России депутаты не имеют длительных отпусков. Они обязаны работать даже в новогодние праздники. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Коллеги, у нас нет отпусков! Они есть в американском Конгрессе. А у нас новогодние праздники 1 и 2 января, а с 3-го надо быть на работе. А тот, кто этому не следует, тот перестает быть депутатом», — передает слова Володина официальный сайт Госдумы. Спикер также привел примеры главы КПРФ Геннадия Зюганова и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, которые, по его словам, работают без выходных и отпусков.

Володин также посчитал замечания журналистов о каникулах депутатов неправильными. Он указал, что каникулы предназначены для школьников, а не для депутатов.

Володин заявил, что праздничные дни не предназначены для депутатов и выразил обеспокоенность увеличением числа депутатов, уезжающих на отдых. Он подчеркнул, что необходимо увеличить объем работы и повысить эффективность парламентариев.

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В отличие от Конгресса США, в России депутаты не имеют длительных отпусков. Они обязаны работать даже в новогодние праздники. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Коллеги, у нас нет отпусков! Они есть в американском Конгрессе. А у нас новогодние праздники 1 и 2 января, а с 3-го надо быть на работе. А тот, кто этому не следует, тот перестает быть депутатом», — передает слова Володина официальный сайт Госдумы. Спикер также привел примеры главы КПРФ Геннадия Зюганова и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, которые, по его словам, работают без выходных и отпусков. Володин также посчитал замечания журналистов о каникулах депутатов неправильными. Он указал, что каникулы предназначены для школьников, а не для депутатов. Володин заявил, что праздничные дни не предназначены для депутатов и выразил обеспокоенность увеличением числа депутатов, уезжающих на отдых. Он подчеркнул, что необходимо увеличить объем работы и повысить эффективность парламентариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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