Володин жестко высказался об отпусках депутатов

Володин: депутаты не имеют длительных отпусков

16 января 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Каникулы есть только у школьников, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В отличие от Конгресса США, в России депутаты не имеют длительных отпусков. Они обязаны работать даже в новогодние праздники. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Коллеги, у нас нет отпусков! Они есть в американском Конгрессе. А у нас новогодние праздники 1 и 2 января, а с 3-го надо быть на работе. А тот, кто этому не следует, тот перестает быть депутатом», — передает слова Володина официальный сайт Госдумы. Спикер также привел примеры главы КПРФ Геннадия Зюганова и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, которые, по его словам, работают без выходных и отпусков. Володин также посчитал замечания журналистов о каникулах депутатов неправильными. Он указал, что каникулы предназначены для школьников, а не для депутатов. Володин заявил, что праздничные дни не предназначены для депутатов и выразил обеспокоенность увеличением числа депутатов, уезжающих на отдых. Он подчеркнул, что необходимо увеличить объем работы и повысить эффективность парламентариев.

В отличие от Конгресса США, в России депутаты не имеют длительных отпусков. Они обязаны работать даже в новогодние праздники. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Коллеги, у нас нет отпусков! Они есть в американском Конгрессе. А у нас новогодние праздники 1 и 2 января, а с 3-го надо быть на работе. А тот, кто этому не следует, тот перестает быть депутатом», — передает слова Володина официальный сайт Госдумы. Спикер также привел примеры главы КПРФ Геннадия Зюганова и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, которые, по его словам, работают без выходных и отпусков. Володин также посчитал замечания журналистов о каникулах депутатов неправильными. Он указал, что каникулы предназначены для школьников, а не для депутатов. Володин заявил, что праздничные дни не предназначены для депутатов и выразил обеспокоенность увеличением числа депутатов, уезжающих на отдых. Он подчеркнул, что необходимо увеличить объем работы и повысить эффективность парламентариев.