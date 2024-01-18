18 января 2024

Epoznan: российские военные подавили сигнал GPS в Польше

© Служба новостей «URA.RU»
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Польские СМИ пишут, что подавление сигнала происходит якобы из-за российских систем (архивное фото) Фото:

Российские военные подавили навигационный сигнал GPS на половине территории Польши и Сувалкском коридоре. Об этом сообщает польское издание Epoznan.

«Такая ситуация происходит не впервые за последние дни, проблемы ранее наблюдались и в Финляндии с Эстонией. По мнению Джона Уайзмана, который управляет сайтом gpsjam.org (карта сбоев в режиме реального времени — прим. URA.RU), это может быть преднамеренная попытка глушения. Сбои совпадают с дальностью действия российских систем радиоэлектронного подавления, расположенных в Калининградской области», — пишет издание.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Минобороны РФ. После получения ответа новость будет дополнена.

Ранее издание ABC сообщало, что НАТО планирует провести масштабные учения. Они будут проходить в виде инсценировки начала третьей мировой войны. В учениях примут участие 40 тысяч военнослужащих из всех стран-членов альянса.

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Российские военные подавили навигационный сигнал GPS на половине территории Польши и Сувалкском коридоре. Об этом сообщает польское издание Epoznan. «Такая ситуация происходит не впервые за последние дни, проблемы ранее наблюдались и в Финляндии с Эстонией. По мнению Джона Уайзмана, который управляет сайтом gpsjam.org (карта сбоев в режиме реального времени — прим. URA.RU), это может быть преднамеренная попытка глушения. Сбои совпадают с дальностью действия российских систем радиоэлектронного подавления, расположенных в Калининградской области», — пишет издание. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Минобороны РФ. После получения ответа новость будет дополнена. Ранее издание ABC сообщало, что НАТО планирует провести масштабные учения. Они будут проходить в виде инсценировки начала третьей мировой войны. В учениях примут участие 40 тысяч военнослужащих из всех стран-членов альянса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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