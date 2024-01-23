23 января 2024

РКН проверит законность оформления SIM-карт 900 абонентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, сим карта, sim
Согласно действующему законодательству, ограничений по количеству SIM-карт на одного абонента нет Фото:

Роскомнадзор (РКН) обнаружил у операторов связи 916 абонентов с более чем 1000 сим-карт на каждого, а всего номеров около 6,6 млн. Это может быть нарушением закона. Об этом сообщили в пресс-службе РКН.

«Роскомнадзор совместно с операторами и другими заинтересованными ведомствами проведет проверку информации по пользователям, которые владеют большим количеством сим-карт, установит законность процесса их оформления», — заявили в ведомстве. Передает «Интерфакс».

Отмечается, что согласно законодательству ограничений на количество сим-карт для одного абонента нет. Однако наличие множества сим-карт может указывать на возможные нарушения в процессе их получения или на мошеннические действия со стороны абонента, дилера или оператора связи, сказано в сообщении.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин ранее заявлял, что России нужно создать систему электронных SIM-карт, пишет «Национальная служба новостей». Нужна она из-за возможности прекращения сотрудничества иностранных компаний с отечественным рынком.

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Роскомнадзор (РКН) обнаружил у операторов связи 916 абонентов с более чем 1000 сим-карт на каждого, а всего номеров около 6,6 млн. Это может быть нарушением закона. Об этом сообщили в пресс-службе РКН. «Роскомнадзор совместно с операторами и другими заинтересованными ведомствами проведет проверку информации по пользователям, которые владеют большим количеством сим-карт, установит законность процесса их оформления», — заявили в ведомстве. Передает «Интерфакс». Отмечается, что согласно законодательству ограничений на количество сим-карт для одного абонента нет. Однако наличие множества сим-карт может указывать на возможные нарушения в процессе их получения или на мошеннические действия со стороны абонента, дилера или оператора связи, сказано в сообщении. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин ранее заявлял, что России нужно создать систему электронных SIM-карт, пишет «Национальная служба новостей». Нужна она из-за возможности прекращения сотрудничества иностранных компаний с отечественным рынком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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