РКН проверит законность оформления SIM-карт 900 абонентов

24 января 2024 в 06:40 Размер текста - 17 +

Согласно действующему законодательству, ограничений по количеству SIM-карт на одного абонента нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Роскомнадзор (РКН) обнаружил у операторов связи 916 абонентов с более чем 1000 сим-карт на каждого, а всего номеров около 6,6 млн. Это может быть нарушением закона. Об этом сообщили в пресс-службе РКН. «Роскомнадзор совместно с операторами и другими заинтересованными ведомствами проведет проверку информации по пользователям, которые владеют большим количеством сим-карт, установит законность процесса их оформления», — заявили в ведомстве. Передает «Интерфакс». Отмечается, что согласно законодательству ограничений на количество сим-карт для одного абонента нет. Однако наличие множества сим-карт может указывать на возможные нарушения в процессе их получения или на мошеннические действия со стороны абонента, дилера или оператора связи, сказано в сообщении. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин ранее заявлял, что России нужно создать систему электронных SIM-карт, пишет «Национальная служба новостей». Нужна она из-за возможности прекращения сотрудничества иностранных компаний с отечественным рынком.

Роскомнадзор (РКН) обнаружил у операторов связи 916 абонентов с более чем 1000 сим-карт на каждого, а всего номеров около 6,6 млн. Это может быть нарушением закона. Об этом сообщили в пресс-службе РКН. «Роскомнадзор совместно с операторами и другими заинтересованными ведомствами проведет проверку информации по пользователям, которые владеют большим количеством сим-карт, установит законность процесса их оформления», — заявили в ведомстве. Передает «Интерфакс». Отмечается, что согласно законодательству ограничений на количество сим-карт для одного абонента нет. Однако наличие множества сим-карт может указывать на возможные нарушения в процессе их получения или на мошеннические действия со стороны абонента, дилера или оператора связи, сказано в сообщении. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин ранее заявлял, что России нужно создать систему электронных SIM-карт, пишет «Национальная служба новостей». Нужна она из-за возможности прекращения сотрудничества иностранных компаний с отечественным рынком.