На месте крушения Ил-76 в Белгородской области найдены обломки зенитной ракеты

На месте крушения самолета Ил-76 в Белгородской области были найдены обломки зенитной ракеты. Об этом сообщают оперативные службы. В настоящий момент криминалистами проводится проверка.
«Элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты, поразившей Ил-76, обнаружили на месте крушения в Белгородской области», — передает ТАСС, ссылаясь на представителей оперативной службы. В настоящий момент на месте происшествия проводится поиск металлических объектов.
Крушение Ил-76 произошло 24 января. Отмечается, что на борту были украинские военнопленные. Самолетом управлял экипаж из Оренбургской области. По итогу шесть членов экипажа, а также 65 пленных ВСУ и трое сопровождающих погибли.
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