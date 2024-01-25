На месте крушения Ил-76 в Белгородской области найдены обломки зенитной ракеты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Криминалисты нашли на месте крушения самолета Ил-76 обломки ракеты Фото:
новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

На месте крушения самолета Ил-76 в Белгородской области были найдены обломки зенитной ракеты. Об этом сообщают оперативные службы. В настоящий момент криминалистами проводится проверка.

«Элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты, поразившей Ил-76, обнаружили на месте крушения в Белгородской области», — передает ТАСС, ссылаясь на представителей оперативной службы. В настоящий момент на месте происшествия проводится поиск металлических объектов.

Крушение Ил-76 произошло 24 января. Отмечается, что на борту были украинские военнопленные. Самолетом управлял экипаж из Оренбургской области. По итогу шесть членов экипажа, а также 65 пленных ВСУ и трое сопровождающих погибли.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На месте крушения самолета Ил-76 в Белгородской области были найдены обломки зенитной ракеты. Об этом сообщают оперативные службы. В настоящий момент криминалистами проводится проверка. «Элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты, поразившей Ил-76, обнаружили на месте крушения в Белгородской области», — передает ТАСС, ссылаясь на представителей оперативной службы. В настоящий момент на месте происшествия проводится поиск металлических объектов. Крушение Ил-76 произошло 24 января. Отмечается, что на борту были украинские военнопленные. Самолетом управлял экипаж из Оренбургской области. По итогу шесть членов экипажа, а также 65 пленных ВСУ и трое сопровождающих погибли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...