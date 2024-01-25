Происшествия На месте крушения Ил-76 в Белгородской области найдены обломки зенитной ракеты 25 января 2024 в 16:38 Размер текста - 17 + Криминалисты нашли на месте крушения самолета Ил-76 обломки ракеты Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области На месте крушения самолета Ил-76 в Белгородской области были найдены обломки зенитной ракеты. Об этом сообщают оперативные службы. В настоящий момент криминалистами проводится проверка. «Элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты, поразившей Ил-76, обнаружили на месте крушения в Белгородской области», — передает ТАСС, ссылаясь на представителей оперативной службы. В настоящий момент на месте происшествия проводится поиск металлических объектов. Крушение Ил-76 произошло 24 января. Отмечается, что на борту были украинские военнопленные. Самолетом управлял экипаж из Оренбургской области. По итогу шесть членов экипажа, а также 65 пленных ВСУ и трое сопровождающих погибли. На месте крушения самолета Ил-76 в Белгородской области были найдены обломки зенитной ракеты. Об этом сообщают оперативные службы. В настоящий момент криминалистами проводится проверка. «Элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты, поразившей Ил-76, обнаружили на месте крушения в Белгородской области», — передает ТАСС, ссылаясь на представителей оперативной службы. В настоящий момент на месте происшествия проводится поиск металлических объектов. Крушение Ил-76 произошло 24 января. Отмечается, что на борту были украинские военнопленные. Самолетом управлял экипаж из Оренбургской области. По итогу шесть членов экипажа, а также 65 пленных ВСУ и трое сопровождающих погибли. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям