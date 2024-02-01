Военный Дандыкин предрек хорошие новости с харьковского направления

Россию ожидают хорошие известия с харьковского направления, убежден военный эксперт Василий Дандыкин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ситуация на харьковском направлении налаживается, России стоит ждать хороший вестей оттуда. Такое мнение высказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Очевидно, что в ближайшее время какие-то положительные для нас будут известия с харьковского направления», — сообщил Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру». Он отметил, что на днях российские военные применяли в харьковской области БПЛА «Герань», а также ракетные удары, которые достигли своей цели.
Ранее в Харьковской области была уничтожена нефтебаза. Кроме того, российские войска освободили Табаевку, которая находится в регионе.
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