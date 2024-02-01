Военный Дандыкин предрек хорошие новости с харьковского направления

01 февраля 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Россию ожидают хорошие известия с харьковского направления, убежден военный эксперт Василий Дандыкин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация на харьковском направлении налаживается, России стоит ждать хороший вестей оттуда. Такое мнение высказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Очевидно, что в ближайшее время какие-то положительные для нас будут известия с харьковского направления», — сообщил Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру». Он отметил, что на днях российские военные применяли в харьковской области БПЛА «Герань», а также ракетные удары, которые достигли своей цели. Ранее в Харьковской области была уничтожена нефтебаза. Кроме того, российские войска освободили Табаевку, которая находится в регионе.

Ситуация на харьковском направлении налаживается, России стоит ждать хороший вестей оттуда. Такое мнение высказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Очевидно, что в ближайшее время какие-то положительные для нас будут известия с харьковского направления», — сообщил Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру». Он отметил, что на днях российские военные применяли в харьковской области БПЛА «Герань», а также ракетные удары, которые достигли своей цели. Ранее в Харьковской области была уничтожена нефтебаза. Кроме того, российские войска освободили Табаевку, которая находится в регионе.