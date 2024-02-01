Военный Дандыкин предрек хорошие новости с харьковского направления

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Российские инженеры-саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя. Мариуполь, каска, военные, сапер, разминирование
Россию ожидают хорошие известия с харьковского направления, убежден военный эксперт Василий Дандыкин Фото:
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Ситуация на харьковском направлении налаживается, России стоит ждать хороший вестей оттуда. Такое мнение высказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Очевидно, что в ближайшее время какие-то положительные для нас будут известия с харьковского направления», — сообщил Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру». Он отметил, что на днях российские военные применяли в харьковской области БПЛА «Герань», а также ракетные удары, которые достигли своей цели.

Ранее в Харьковской области была уничтожена нефтебаза. Кроме того, российские войска освободили Табаевку, которая находится в регионе.

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Ситуация на харьковском направлении налаживается, России стоит ждать хороший вестей оттуда. Такое мнение высказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Очевидно, что в ближайшее время какие-то положительные для нас будут известия с харьковского направления», — сообщил Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру». Он отметил, что на днях российские военные применяли в харьковской области БПЛА «Герань», а также ракетные удары, которые достигли своей цели. Ранее в Харьковской области была уничтожена нефтебаза. Кроме того, российские войска освободили Табаевку, которая находится в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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