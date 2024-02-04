В Польше поставили на место Украину после заявления Дуды про российский Крым

В сейме Польши согласились, что Крым принадлежал РФ дольше, чем Украине
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Президент США. stock, украина, сша, флаг, польша,  stock
В Польше напомнили про нерешенные с Украиной вопросы Фото:

Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак поддержал заявление польского президента Анджея Дуды о том, что Крым принадлежал России гораздо больше, чем Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала Polsat, напомнив о конфликтах между странами.

«Президент сказал правду. В Польше есть попытки навязать проукраинскую политкорректность, но мы не существуем для того, чтобы резонировать с линией украинской дипломатии», — сказал Босак.

Он отметил, что если Украина требует политкорректности, то должна отвечать Польше тем же. По словам Босака, сейчас между странами есть неразрешенные исторические вопросы, а также конфликты из-за грузоперевозок. «И мы должны доказывать, что Крым больше украинский, чем русский? Для меня это странно», — заключил Босак.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил об исторической принадлежности Крыма России. Это шокировало как польских политиков, так и украинских. А депутат от крупнейшей фракции «Гражданская коалиция» (КО) в правительстве Польши Роман Гертых назвал заявление Дуды «невероятно глупым».

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Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак поддержал заявление польского президента Анджея Дуды о том, что Крым принадлежал России гораздо больше, чем Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала Polsat, напомнив о конфликтах между странами. «Президент сказал правду. В Польше есть попытки навязать проукраинскую политкорректность, но мы не существуем для того, чтобы резонировать с линией украинской дипломатии», — сказал Босак. Он отметил, что если Украина требует политкорректности, то должна отвечать Польше тем же. По словам Босака, сейчас между странами есть неразрешенные исторические вопросы, а также конфликты из-за грузоперевозок. «И мы должны доказывать, что Крым больше украинский, чем русский? Для меня это странно», — заключил Босак. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил об исторической принадлежности Крыма России. Это шокировало как польских политиков, так и украинских. А депутат от крупнейшей фракции «Гражданская коалиция» (КО) в правительстве Польши Роман Гертых назвал заявление Дуды «невероятно глупым».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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