В Германии раскрыли, какой сюрприз готовит ЕС России на годовщину СВО

Spiegel: ЕС введет 13-й пакет санкций против России ближе к 24 февраля

05 февраля 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

ЕС уже вводил санкции в день годовщины СВО Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности К 24 февраля, когда спецоперация будет идти уже два года, ЕС собирается ввести 13-й пакет санкций против России. Об этом сообщает журнал Der Spiegel. «В конце февраля отмечается вторая годовщина российской спецоперации: по этому поводу ЕС, судя по всему, хочет значительно расширить карательные меры — более чем на 200 физических и юридических лиц», — говорится в материале . Речь идет про 13-й пакет санкций. Ранее источник Reuters сообщил, что войдет в новый пакет. По его словам, ЕС не будет вводить новые запреты на импорт товаров из России. После быстрого принятия 13 пакета санкций сразу начнутся работы над новым, передает Life . Россия продолжает развиваться даже в условиях санкционного давления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что это стало возможно благодаря грамотной политике главы государства Владимира Путина.

К 24 февраля, когда спецоперация будет идти уже два года, ЕС собирается ввести 13-й пакет санкций против России. Об этом сообщает журнал Der Spiegel. «В конце февраля отмечается вторая годовщина российской спецоперации: по этому поводу ЕС, судя по всему, хочет значительно расширить карательные меры — более чем на 200 физических и юридических лиц», — говорится в материале. Речь идет про 13-й пакет санкций. Ранее источник Reuters сообщил, что войдет в новый пакет. По его словам, ЕС не будет вводить новые запреты на импорт товаров из России. После быстрого принятия 13 пакета санкций сразу начнутся работы над новым, передает Life. Россия продолжает развиваться даже в условиях санкционного давления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что это стало возможно благодаря грамотной политике главы государства Владимира Путина.