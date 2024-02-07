Приложение «Тинькофф» появится в App Store

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Доллары. Курган, тинькофф, tinkoff bank, тинькофф банк
Приложение «Тинькофф Инвестиции» займет 320 мб памяти на устройстве Фото:

Российское банковское приложение «Тинькофф Инвестиции» снова станет доступно для скачивания в App Store. Об этом предупредила пресс-служба банка.

«На днях приложение Тинькофф Инвестиций снова будет доступно к скачиванию в App Store», — сообщается в telegram-канале банка. Пользователей попросили подготовить 320 свободных мб памяти на устройстве для скачивания или обновления приложения.

При этом в пресс-службе намекнули, что возможность скачать приложение также быстро исчезнет после появления в App Store. «Надеемся, вы успеете его скачать и установить, пока оно будет доступно», — написали там.

Магазин приложений App Store начал удалять сервисы российских банков в рамках санкционной кампании против РФ после начала специальной операции на Украине. Так, например, «Сбер» создавал как минимум три новых приложения после блокировки предыдущих.

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Российское банковское приложение «Тинькофф Инвестиции» снова станет доступно для скачивания в App Store. Об этом предупредила пресс-служба банка. «На днях приложение Тинькофф Инвестиций снова будет доступно к скачиванию в App Store», — сообщается в telegram-канале банка. Пользователей попросили подготовить 320 свободных мб памяти на устройстве для скачивания или обновления приложения. При этом в пресс-службе намекнули, что возможность скачать приложение также быстро исчезнет после появления в App Store. «Надеемся, вы успеете его скачать и установить, пока оно будет доступно», — написали там. Магазин приложений App Store начал удалять сервисы российских банков в рамках санкционной кампании против РФ после начала специальной операции на Украине. Так, например, «Сбер» создавал как минимум три новых приложения после блокировки предыдущих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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