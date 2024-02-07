Приложение «Тинькофф» появится в App Store

07 февраля 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Приложение «Тинькофф Инвестиции» займет 320 мб памяти на устройстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российское банковское приложение «Тинькофф Инвестиции» снова станет доступно для скачивания в App Store. Об этом предупредила пресс-служба банка. «На днях приложение Тинькофф Инвестиций снова будет доступно к скачиванию в App Store», — сообщается в telegram-канале банка. Пользователей попросили подготовить 320 свободных мб памяти на устройстве для скачивания или обновления приложения. При этом в пресс-службе намекнули, что возможность скачать приложение также быстро исчезнет после появления в App Store. «Надеемся, вы успеете его скачать и установить, пока оно будет доступно», — написали там. Магазин приложений App Store начал удалять сервисы российских банков в рамках санкционной кампании против РФ после начала специальной операции на Украине. Так, например, «Сбер» создавал как минимум три новых приложения после блокировки предыдущих.

Российское банковское приложение «Тинькофф Инвестиции» снова станет доступно для скачивания в App Store. Об этом предупредила пресс-служба банка. «На днях приложение Тинькофф Инвестиций снова будет доступно к скачиванию в App Store», — сообщается в telegram-канале банка. Пользователей попросили подготовить 320 свободных мб памяти на устройстве для скачивания или обновления приложения. При этом в пресс-службе намекнули, что возможность скачать приложение также быстро исчезнет после появления в App Store. «Надеемся, вы успеете его скачать и установить, пока оно будет доступно», — написали там. Магазин приложений App Store начал удалять сервисы российских банков в рамках санкционной кампании против РФ после начала специальной операции на Украине. Так, например, «Сбер» создавал как минимум три новых приложения после блокировки предыдущих.