Приложение «Тинькофф» появится в App Store

Российское банковское приложение «Тинькофф Инвестиции» снова станет доступно для скачивания в App Store. Об этом предупредила пресс-служба банка.
«На днях приложение Тинькофф Инвестиций снова будет доступно к скачиванию в App Store», — сообщается в telegram-канале банка. Пользователей попросили подготовить 320 свободных мб памяти на устройстве для скачивания или обновления приложения.
При этом в пресс-службе намекнули, что возможность скачать приложение также быстро исчезнет после появления в App Store. «Надеемся, вы успеете его скачать и установить, пока оно будет доступно», — написали там.
Магазин приложений App Store начал удалять сервисы российских банков в рамках санкционной кампании против РФ после начала специальной операции на Украине. Так, например, «Сбер» создавал как минимум три новых приложения после блокировки предыдущих.
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