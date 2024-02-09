Байден решил выступить с незапланированным обращением к нации

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, Джо Байден,  stock
Байден обратится к нации Фото:

Президент США Джо Байден решил выступить с обращением к нации. Белый дом ранее не предупреждал о соответствующих планах.

«Байден через несколько минут выступит с незапланированным обращением к нации» — заявлено на официальном сайте Белого дома. Анонс после опубликования экс-телеведущим Такером Карлсоном интервью с российским лидером Владимиром Путиным.

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Президент США Джо Байден решил выступить с обращением к нации. Белый дом ранее не предупреждал о соответствующих планах. «Байден через несколько минут выступит с незапланированным обращением к нации» — заявлено на официальном сайте Белого дома. Анонс после опубликования экс-телеведущим Такером Карлсоном интервью с российским лидером Владимиром Путиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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