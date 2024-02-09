Байден решил выступить с незапланированным обращением к нации

Байден обратится к нацииФото: Официальный сайт президента Украины
Президент США Джо Байден решил выступить с обращением к нации. Белый дом ранее не предупреждал о соответствующих планах.
«Байден через несколько минут выступит с незапланированным обращением к нации» — заявлено на официальном сайте Белого дома. Анонс после опубликования экс-телеведущим Такером Карлсоном интервью с российским лидером Владимиром Путиным.
Президент США Джо Байден решил выступить с обращением к нации. Белый дом ранее не предупреждал о соответствующих планах. «Байден через несколько минут выступит с незапланированным обращением к нации» — заявлено на официальном сайте Белого дома. Анонс после опубликования экс-телеведущим Такером Карлсоном интервью с российским лидером Владимиром Путиным.