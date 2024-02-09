Bloomberg: безобразная борьба Зеленского с Залужным показывает раскол на Украине

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский,  stock
Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного 8 февраля Фото:
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Отставка бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного показала окончательный раскол отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что глава Украины ведет безобразную борьбу.

«Раскол в отношениях между двумя самыми видными деятелями Украины — это мощнейшая внутренняя встряска», — говорится в материале. Издание отмечает, что отставка Залужного произошла в самый неподходящий момент. ВСУ теряют позиции на поле боя, а финансовая помощь от США задерживается. По мнению Bloomberg, Зеленский ведет безобразную борьбу со своими оппонентами.

Залужный пользовался большой популярностью на Украине. Есть мнения, что Зеленский сместил главкома из-за политической конкуренции.

Конфликт Зеленского и Залужного обострился еще в прошлом году. У них разные мнения насчет продвижения ВСУ. Также противоречия обостряют грядущие президентские выборы.

Глава Украина уволил Залужного 8 февраля. Новым главкомом стал генерал-полковник Алесандр Сырский. При этом Зеленский предложил Залужному «остаться в команде», передает «Национальная служба новостей».

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Отставка бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного показала окончательный раскол отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что глава Украины ведет безобразную борьбу. «Раскол в отношениях между двумя самыми видными деятелями Украины — это мощнейшая внутренняя встряска», — говорится в материале. Издание отмечает, что отставка Залужного произошла в самый неподходящий момент. ВСУ теряют позиции на поле боя, а финансовая помощь от США задерживается. По мнению Bloomberg, Зеленский ведет безобразную борьбу со своими оппонентами. Залужный пользовался большой популярностью на Украине. Есть мнения, что Зеленский сместил главкома из-за политической конкуренции. Конфликт Зеленского и Залужного обострился еще в прошлом году. У них разные мнения насчет продвижения ВСУ. Также противоречия обостряют грядущие президентские выборы. Глава Украина уволил Залужного 8 февраля. Новым главкомом стал генерал-полковник Алесандр Сырский. При этом Зеленский предложил Залужному «остаться в команде», передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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