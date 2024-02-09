Bloomberg: безобразная борьба Зеленского с Залужным показывает раскол на Украине

09 февраля 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного 8 февраля Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отставка бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного показала окончательный раскол отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что глава Украины ведет безобразную борьбу. «Раскол в отношениях между двумя самыми видными деятелями Украины — это мощнейшая внутренняя встряска», — говорится в материале . Издание отмечает, что отставка Залужного произошла в самый неподходящий момент. ВСУ теряют позиции на поле боя, а финансовая помощь от США задерживается. По мнению Bloomberg, Зеленский ведет безобразную борьбу со своими оппонентами. Залужный пользовался большой популярностью на Украине. Есть мнения, что Зеленский сместил главкома из-за политической конкуренции. Конфликт Зеленского и Залужного обострился еще в прошлом году. У них разные мнения насчет продвижения ВСУ. Также противоречия обостряют грядущие президентские выборы. Глава Украина уволил Залужного 8 февраля. Новым главкомом стал генерал-полковник Алесандр Сырский. При этом Зеленский предложил Залужному «остаться в команде», передает «Национальная служба новостей».

Отставка бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного показала окончательный раскол отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что глава Украины ведет безобразную борьбу. «Раскол в отношениях между двумя самыми видными деятелями Украины — это мощнейшая внутренняя встряска», — говорится в материале. Издание отмечает, что отставка Залужного произошла в самый неподходящий момент. ВСУ теряют позиции на поле боя, а финансовая помощь от США задерживается. По мнению Bloomberg, Зеленский ведет безобразную борьбу со своими оппонентами. Залужный пользовался большой популярностью на Украине. Есть мнения, что Зеленский сместил главкома из-за политической конкуренции. Конфликт Зеленского и Залужного обострился еще в прошлом году. У них разные мнения насчет продвижения ВСУ. Также противоречия обостряют грядущие президентские выборы. Глава Украина уволил Залужного 8 февраля. Новым главкомом стал генерал-полковник Алесандр Сырский. При этом Зеленский предложил Залужному «остаться в команде», передает «Национальная служба новостей».