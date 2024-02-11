Генштаб ВСУ заявил, что новый главком ВСУ Сырский не является русским человеком

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Генерал ВСУ Александр Сырский.stock, Сырский Александр, stock
Александр Сырский «не является русским», заявил руководитель СНБО Украины Фото:

Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский не является русским человеком. Об этом заявили в Совете национальной безопасности и обороны страны (СНБО). Там отметили, что сообщения об обратном являются часть дезинформационной кампании со стороны РФ.

«Поддержка кампании о том, что главком [Сырский] является „русским человеком“ — это подыгрывание враждебной дезинформации», — заявил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Центра противодействия дезинформации». Он также уточнил, что Сырский долгое время работал с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным и «руководил успешными операциями».

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного 8 февраля. На его место был назначен Александр Сырский. URA.RU приводило краткую биографию нового главкома. На Западе уже предполагают, что Сырский будет придерживаться более агрессивной политики в борьбе с Россией.

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Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский не является русским человеком. Об этом заявили в Совете национальной безопасности и обороны страны (СНБО). Там отметили, что сообщения об обратном являются часть дезинформационной кампании со стороны РФ. «Поддержка кампании о том, что главком [Сырский] является „русским человеком“ — это подыгрывание враждебной дезинформации», — заявил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Центра противодействия дезинформации». Он также уточнил, что Сырский долгое время работал с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным и «руководил успешными операциями». Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного 8 февраля. На его место был назначен Александр Сырский. URA.RU приводило краткую биографию нового главкома. На Западе уже предполагают, что Сырский будет придерживаться более агрессивной политики в борьбе с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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