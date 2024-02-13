В телефоне сына Байдена нашли доказательства, что он употреблял наркотики

14 февраля 2024 в 05:46 Размер текста - 17 +

У Минюста есть скриншоты переписок Хантера, в которых он рассказывает об употреблении наркотиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство юстиции США нашло в телефоне сына действующего президента Джо Байдена Хантера Байдена фотографии, которые демонстрируют употребление им наркотиков. Это следует из обнародованного отчета минюста. «Фотографии относятся к периоду конца 2018 года. Именно тогда сын нынешнего главы государства сделал несколько снимков, указывающих, вопреки собственным заявлениям Хантера Байдена в суде, на его наркотическую зависимость», — указано в документе, пишет Fox News. Однако в своих мемуарах Хантер все же раскрыл, что в то время был наркозависим. На фотографиях можно заметить пакетики с наркотическими веществами, а также принадлежности для их употребления. Кроме того, в полученные Минюстом свидетельства входят скриншоты из переписок Хантера, в которых он либо рассказывает о случаях употребления запрещенных веществ, либо интересуется их покупкой. Американские следователи в 2023 году обнаружили следы кокаина на чехле, в котором Хантер Байден держал свой пистолет, передает RT. При этом в прокуратуре США проинформировали, что «сила улик неоспорима». Позже сыну президента предъявили обвинения из-за уклонений от уплаты налогов. Его долги превысили 10 миллионов долларов. Хантер в рамках сделки с американской прокуратурой признал себя виновным по трем обвинениям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство юстиции США нашло в телефоне сына действующего президента Джо Байдена Хантера Байдена фотографии, которые демонстрируют употребление им наркотиков. Это следует из обнародованного отчета минюста. «Фотографии относятся к периоду конца 2018 года. Именно тогда сын нынешнего главы государства сделал несколько снимков, указывающих, вопреки собственным заявлениям Хантера Байдена в суде, на его наркотическую зависимость», — указано в документе, пишет Fox News. Однако в своих мемуарах Хантер все же раскрыл, что в то время был наркозависим. На фотографиях можно заметить пакетики с наркотическими веществами, а также принадлежности для их употребления. Кроме того, в полученные Минюстом свидетельства входят скриншоты из переписок Хантера, в которых он либо рассказывает о случаях употребления запрещенных веществ, либо интересуется их покупкой. Американские следователи в 2023 году обнаружили следы кокаина на чехле, в котором Хантер Байден держал свой пистолет, передает RT. При этом в прокуратуре США проинформировали, что «сила улик неоспорима». Позже сыну президента предъявили обвинения из-за уклонений от уплаты налогов. Его долги превысили 10 миллионов долларов. Хантер в рамках сделки с американской прокуратурой признал себя виновным по трем обвинениям.