13 февраля 2024

В телефоне сына Байдена нашли доказательства, что он употреблял наркотики

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, наркотики, вещдок, гашиш, изьятие
У Минюста есть скриншоты переписок Хантера, в которых он рассказывает об употреблении наркотиков Фото:

Министерство юстиции США нашло в телефоне сына действующего президента Джо Байдена Хантера Байдена фотографии, которые демонстрируют употребление им наркотиков. Это следует из обнародованного отчета минюста.

«Фотографии относятся к периоду конца 2018 года. Именно тогда сын нынешнего главы государства сделал несколько снимков, указывающих, вопреки собственным заявлениям Хантера Байдена в суде, на его наркотическую зависимость», — указано в документе, пишет Fox News. Однако в своих мемуарах Хантер все же раскрыл, что в то время был наркозависим.

На фотографиях можно заметить пакетики с наркотическими веществами, а также принадлежности для их употребления. Кроме того, в полученные Минюстом свидетельства входят скриншоты из переписок Хантера, в которых он либо рассказывает о случаях употребления запрещенных веществ, либо интересуется их покупкой.

Американские следователи в 2023 году обнаружили следы кокаина на чехле, в котором Хантер Байден держал свой пистолет, передает RT. При этом в прокуратуре США проинформировали, что «сила улик неоспорима». Позже сыну президента предъявили обвинения из-за уклонений от уплаты налогов. Его долги превысили 10 миллионов долларов. Хантер в рамках сделки с американской прокуратурой признал себя виновным по трем обвинениям.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство юстиции США нашло в телефоне сына действующего президента Джо Байдена Хантера Байдена фотографии, которые демонстрируют употребление им наркотиков. Это следует из обнародованного отчета минюста. «Фотографии относятся к периоду конца 2018 года. Именно тогда сын нынешнего главы государства сделал несколько снимков, указывающих, вопреки собственным заявлениям Хантера Байдена в суде, на его наркотическую зависимость», — указано в документе, пишет Fox News. Однако в своих мемуарах Хантер все же раскрыл, что в то время был наркозависим. На фотографиях можно заметить пакетики с наркотическими веществами, а также принадлежности для их употребления. Кроме того, в полученные Минюстом свидетельства входят скриншоты из переписок Хантера, в которых он либо рассказывает о случаях употребления запрещенных веществ, либо интересуется их покупкой. Американские следователи в 2023 году обнаружили следы кокаина на чехле, в котором Хантер Байден держал свой пистолет, передает RT. При этом в прокуратуре США проинформировали, что «сила улик неоспорима». Позже сыну президента предъявили обвинения из-за уклонений от уплаты налогов. Его долги превысили 10 миллионов долларов. Хантер в рамках сделки с американской прокуратурой признал себя виновным по трем обвинениям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...