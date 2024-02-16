В НАТО растет тревога из-за российской военной промышленности

FT: страны НАТО обеспокоены темпами производства военной промышленности России
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Российская промышленность достигла таких темпов, которые многие на Западе считали невозможными Фото:
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В странах НАТО политики обеспокоились темпами производства российской военной промышленности. Об этом написала британская газета Financial Times.

«Одной из причин тревоги западных политиков — возрождение Россией своей оборонной промышленности», — говорится в материале издания. Там отмечают, что российская промышленность достигла таких темпов, которые многие на Западе считали невозможными.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что успеха на поле боя добивается тот, кто быстро реагирует на средства поражения противника. По его словам, российская оборонная промышленность в этом плане демонстрирует очень хорошие темпЫ и качество работы, передает «Национальная служба новостей». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также говорил, что санкции Евросоюза не смогли уничтожить российскую оборонную промышленность.

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В странах НАТО политики обеспокоились темпами производства российской военной промышленности. Об этом написала британская газета Financial Times. «Одной из причин тревоги западных политиков — возрождение Россией своей оборонной промышленности», — говорится в материале издания. Там отмечают, что российская промышленность достигла таких темпов, которые многие на Западе считали невозможными. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что успеха на поле боя добивается тот, кто быстро реагирует на средства поражения противника. По его словам, российская оборонная промышленность в этом плане демонстрирует очень хорошие темпЫ и качество работы, передает «Национальная служба новостей». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также говорил, что санкции Евросоюза не смогли уничтожить российскую оборонную промышленность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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