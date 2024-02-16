16 февраля 2024

Российского дипломата вызвали в МИД Британии из-за смерти Навального*

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Представитель МИД Британии подчеркнул, что расследование смерти Навального* должно пройти прозрачно Фото:
новость из сюжета
Навальный скончался в колонии

Дипломата посольства Российской Федерации в Великобритании вызвали в Министерство иностранных дел страны в связи со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом говорится в сообщении МИД Великобритании.

«Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании вызвало посольство России, чтобы четко дать понять, что мы возлагаем полную ответственность на российские власти», — сообщили в МИД страны. Представитель министерства выразил поддержку семье, друзьям, коллегам и сторонникам Навального. Он подчеркнул, что расследование его смерти должно быть прозрачным.

Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии в ЯНАО, предварительно, из-за оторвавшегося тромба. Лидеры западных стран обвинили власти России в его смерти. Зампред комитета по экономической политике России Михаил Делягин в разговоре с URA.RU предположил, что Запад может использовать смерть Навального для расширения санкций или конфискации активов РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что причину смерти Навального установят медики. Подробнее о реакции лидеров других стран — в материале URA.RU.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Дипломата посольства Российской Федерации в Великобритании вызвали в Министерство иностранных дел страны в связи со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом говорится в сообщении МИД Великобритании. «Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании вызвало посольство России, чтобы четко дать понять, что мы возлагаем полную ответственность на российские власти», — сообщили в МИД страны. Представитель министерства выразил поддержку семье, друзьям, коллегам и сторонникам Навального. Он подчеркнул, что расследование его смерти должно быть прозрачным. Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии в ЯНАО, предварительно, из-за оторвавшегося тромба. Лидеры западных стран обвинили власти России в его смерти. Зампред комитета по экономической политике России Михаил Делягин в разговоре с URA.RU предположил, что Запад может использовать смерть Навального для расширения санкций или конфискации активов РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что причину смерти Навального установят медики. Подробнее о реакции лидеров других стран — в материале URA.RU. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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