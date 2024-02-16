Российского дипломата вызвали в МИД Британии из-за смерти Навального*

17 февраля 2024 в 03:22 Размер текста - 17 +

Представитель МИД Британии подчеркнул, что расследование смерти Навального* должно пройти прозрачно Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Навальный скончался в колонии Дипломата посольства Российской Федерации в Великобритании вызвали в Министерство иностранных дел страны в связи со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом говорится в сообщении МИД Великобритании. «Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании вызвало посольство России, чтобы четко дать понять, что мы возлагаем полную ответственность на российские власти», — сообщили в МИД страны. Представитель министерства выразил поддержку семье, друзьям, коллегам и сторонникам Навального. Он подчеркнул, что расследование его смерти должно быть прозрачным. Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии в ЯНАО, предварительно, из-за оторвавшегося тромба. Лидеры западных стран обвинили власти России в его смерти. Зампред комитета по экономической политике России Михаил Делягин в разговоре с URA.RU предположил, что Запад может использовать смерть Навального для расширения санкций или конфискации активов РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что причину смерти Навального установят медики. Подробнее о реакции лидеров других стран — в материале URA.RU. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дипломата посольства Российской Федерации в Великобритании вызвали в Министерство иностранных дел страны в связи со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом говорится в сообщении МИД Великобритании. «Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании вызвало посольство России, чтобы четко дать понять, что мы возлагаем полную ответственность на российские власти», — сообщили в МИД страны. Представитель министерства выразил поддержку семье, друзьям, коллегам и сторонникам Навального. Он подчеркнул, что расследование его смерти должно быть прозрачным. Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии в ЯНАО, предварительно, из-за оторвавшегося тромба. Лидеры западных стран обвинили власти России в его смерти. Зампред комитета по экономической политике России Михаил Делягин в разговоре с URA.RU предположил, что Запад может использовать смерть Навального для расширения санкций или конфискации активов РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что причину смерти Навального установят медики. Подробнее о реакции лидеров других стран — в материале URA.RU. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов