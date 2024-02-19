Города ХМАО и ЯНАО вошли в рейтинг страны по объемам строительства жилья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новостройки. Тюмень, многоэтажка, многоэтажный дом, строительство, ипотека, жилой комплекс, новый дом, новостройки, жилой квартал, стройка, ново комарово, ново-комарово
На начало 2024 года в России строится 100 миллионов квадратных метров жилья Фото:

Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск из ХМАО, а также Салехард и Новый Уренгой из ЯНАО вошли в рейтинг городов страны по объемам строительства жилья на душу населения в начале 2024 года. Такие данные содержатся в исследовании аналитиков.

«Рейтинг по строительству квартир на душу населения в городах России на начало 2024 года. В него вошли Ханты-Мансийск — 38 позиция (1,08 квадратных метра на одного жителя), Сургут — 48 место (0,94), Салехард — 51 место (0,93), Новый Уренгой — 54 место (0,91), Нижневартовск — 95 место (0,10)» — сообщает РИА Новости данные аналитиков.

Всего в рейтинге представлено 100 городов России. Лидерами по данному показателю стали Краснодар и Тюмень, замыкают рейтинг Биробиджан и Мурманск. На начало 2024 года в стране возводится 100 миллионов квадратных метров жилья.

По итогам восьми месяцев 2023 года в ЯНАО построено более 242 тысяч квадратных метров жилья. В ХМАО этот показатель составил 516,3 тысячи, а в Тюменской области — 1662,2 тысячи. Всего в УрФО за период введено 5,7 миллиона квадратных метров жилья.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск из ХМАО, а также Салехард и Новый Уренгой из ЯНАО вошли в рейтинг городов страны по объемам строительства жилья на душу населения в начале 2024 года. Такие данные содержатся в исследовании аналитиков. «Рейтинг по строительству квартир на душу населения в городах России на начало 2024 года. В него вошли Ханты-Мансийск — 38 позиция (1,08 квадратных метра на одного жителя), Сургут — 48 место (0,94), Салехард — 51 место (0,93), Новый Уренгой — 54 место (0,91), Нижневартовск — 95 место (0,10)» — сообщает РИА Новости данные аналитиков. Всего в рейтинге представлено 100 городов России. Лидерами по данному показателю стали Краснодар и Тюмень, замыкают рейтинг Биробиджан и Мурманск. На начало 2024 года в стране возводится 100 миллионов квадратных метров жилья. По итогам восьми месяцев 2023 года в ЯНАО построено более 242 тысяч квадратных метров жилья. В ХМАО этот показатель составил 516,3 тысячи, а в Тюменской области — 1662,2 тысячи. Всего в УрФО за период введено 5,7 миллиона квадратных метров жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...