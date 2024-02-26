Жена Зеленского надеется повлиять на ВСУ с помощью документальных фильмов

На Украине пройдет фестиваль Cinema for Victory, на котором планируют исследовать влияние документальных фильмов на солдат украинской армии. Для этого жена президента Украины Владимира Зеленского Елена встретилась с датским кинематографистом и сценаристом Бо Тенгбергом, который приехал в Киев для участия в составе жюри мероприятия.
«Согласно названию фестиваля, художники будут исследовать, как на победу могут повлиять документальные фильмы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины. Отмечается, что Елена Зеленская провела встречу в Киево-Печерской лавре с Бо Тенгбергом.
Ранее сообщалось, что моральный дух солдат ВСУ упал из-за больших потерь среди сослуживцев. Об этом в разговоре с The New York Times заявил солдат 110-го полка армии Украины Игорь. Он отметил что солдаты, которые прошли обучение в странах НАТО, сейчас получают реальный боевой опыт. При этом обучаться за границей в комфортных условиях — не то же самое, что сражаться на поле боя. Тем временем сам президент Украины снялся в новом сериале стриминговой платформы Netflix, где рассказал о конфликте с РФ.
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