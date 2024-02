Жена Зеленского надеется повлиять на ВСУ с помощью документальных фильмов

26 февраля 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

Елена Зеленская провела встречу с датским кинематографистом и сценаристом Бо Тенгбергом Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине пройдет фестиваль Cinema for Victory, на котором планируют исследовать влияние документальных фильмов на солдат украинской армии. Для этого жена президента Украины Владимира Зеленского Елена встретилась с датским кинематографистом и сценаристом Бо Тенгбергом, который приехал в Киев для участия в составе жюри мероприятия. «Согласно названию фестиваля, художники будут исследовать, как на победу могут повлиять документальные фильмы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины. Отмечается, что Елена Зеленская провела встречу в Киево-Печерской лавре с Бо Тенгбергом. Ранее сообщалось, что моральный дух солдат ВСУ упал из-за больших потерь среди сослуживцев. Об этом в разговоре с The New York Times заявил солдат 110-го полка армии Украины Игорь. Он отметил что солдаты, которые прошли обучение в странах НАТО, сейчас получают реальный боевой опыт. При этом обучаться за границей в комфортных условиях — не то же самое, что сражаться на поле боя. Тем временем сам президент Украины снялся в новом сериале стриминговой платформы Netflix, где рассказал о конфликте с РФ.

На Украине пройдет фестиваль Cinema for Victory, на котором планируют исследовать влияние документальных фильмов на солдат украинской армии. Для этого жена президента Украины Владимира Зеленского Елена встретилась с датским кинематографистом и сценаристом Бо Тенгбергом, который приехал в Киев для участия в составе жюри мероприятия. «Согласно названию фестиваля, художники будут исследовать, как на победу могут повлиять документальные фильмы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины. Отмечается, что Елена Зеленская провела встречу в Киево-Печерской лавре с Бо Тенгбергом. Ранее сообщалось, что моральный дух солдат ВСУ упал из-за больших потерь среди сослуживцев. Об этом в разговоре с The New York Times заявил солдат 110-го полка армии Украины Игорь. Он отметил что солдаты, которые прошли обучение в странах НАТО, сейчас получают реальный боевой опыт. При этом обучаться за границей в комфортных условиях — не то же самое, что сражаться на поле боя. Тем временем сам президент Украины снялся в новом сериале стриминговой платформы Netflix, где рассказал о конфликте с РФ.