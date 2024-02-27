Российские военные не дали ВСУ эвакуироваться из подбитой техники

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, артиллерия, пушка, сбойка,  stock
Военнослужащие России уничтожили в зоне СВО технику ВСУ Фото:

Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 Центрального военного округа (ЦВО) в зоне СВО в авдеевском направлении уничтожили боевую легкобронированную технику ВСУ. Прямое попадание по вражеской технике, не дало возможности экипажу провести эвакуацию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделением разведки с помощью БПЛА, ведущего оценку обстановки на поле боя, была выявлена попытка эвакуации экипажа пораженной машины противника», — сообщили в Минобороны РФ.

Расчет оружия прибыл на огневую позицию после получения координат противника, навел гаубицу и совершил серию выстрелов. Прямое попадание по технике ВСУ не дало возможности экипажу провести эвакуацию.

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Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 Центрального военного округа (ЦВО) в зоне СВО в авдеевском направлении уничтожили боевую легкобронированную технику ВСУ. Прямое попадание по вражеской технике, не дало возможности экипажу провести эвакуацию. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделением разведки с помощью БПЛА, ведущего оценку обстановки на поле боя, была выявлена попытка эвакуации экипажа пораженной машины противника», — сообщили в Минобороны РФ. Расчет оружия прибыл на огневую позицию после получения координат противника, навел гаубицу и совершил серию выстрелов. Прямое попадание по технике ВСУ не дало возможности экипажу провести эвакуацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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