Армия и оружие Российские военные не дали ВСУ эвакуироваться из подбитой техники 27 февраля 2024 в 07:28 Размер текста - 17 + Военнослужащие России уничтожили в зоне СВО технику ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 Центрального военного округа (ЦВО) в зоне СВО в авдеевском направлении уничтожили боевую легкобронированную технику ВСУ. Прямое попадание по вражеской технике, не дало возможности экипажу провести эвакуацию. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделением разведки с помощью БПЛА, ведущего оценку обстановки на поле боя, была выявлена попытка эвакуации экипажа пораженной машины противника», — сообщили в Минобороны РФ. Расчет оружия прибыл на огневую позицию после получения координат противника, навел гаубицу и совершил серию выстрелов. Прямое попадание по технике ВСУ не дало возможности экипажу провести эвакуацию. Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 Центрального военного округа (ЦВО) в зоне СВО в авдеевском направлении уничтожили боевую легкобронированную технику ВСУ. Прямое попадание по вражеской технике, не дало возможности экипажу провести эвакуацию. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделением разведки с помощью БПЛА, ведущего оценку обстановки на поле боя, была выявлена попытка эвакуации экипажа пораженной машины противника», — сообщили в Минобороны РФ. Расчет оружия прибыл на огневую позицию после получения координат противника, навел гаубицу и совершил серию выстрелов. Прямое попадание по технике ВСУ не дало возможности экипажу провести эвакуацию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям