Российские военные не дали ВСУ эвакуироваться из подбитой техники

Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 Центрального военного округа (ЦВО) в зоне СВО в авдеевском направлении уничтожили боевую легкобронированную технику ВСУ. Прямое попадание по вражеской технике, не дало возможности экипажу провести эвакуацию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделением разведки с помощью БПЛА, ведущего оценку обстановки на поле боя, была выявлена попытка эвакуации экипажа пораженной машины противника», — сообщили в Минобороны РФ.
Расчет оружия прибыл на огневую позицию после получения координат противника, навел гаубицу и совершил серию выстрелов. Прямое попадание по технике ВСУ не дало возможности экипажу провести эвакуацию.
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