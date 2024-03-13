Полиция поймала россиянина, который съел друга и скрылся на 10 лет

14 марта 2024 в 01:09 Размер текста - 17 +

Алексея Горуленко был направлен в следственный изолятор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники саратовского УФСИН 11 марта задержали «вольского людоеда» Алексея Горуленко, который съел своего друга и исчез на 10 лет. Мужчина скрывался в заброшенных домах на Дальнем Восток, сообщили в ведомстве. «В течение 10 лет Горуленко скрывался в заброшенных дачах и домах на Дальнем Востоке, в Сибири и на юге России. В Еремеевку он приехал, чтобы впервые за 10 лет навестить родственника», — рассказали 164.RU в службе исполнений наказаний. Там дополнили, что Горуленко направлен в следственный изолятор, откуда будет этапирован в колонию. В 2012 году Горуленко вместе со своими знакомыми поехал в тайгу Амурской области и Якутии, чтобы отыскать золота. Однако они не смогла оттуда выбраться. Один из них пропал без вести, а другой — Андрей Курочкин, скончался от побоев со стороны задержанного. В результате этого Горуленко и его приятель Александр Абдуллаев съели труп Курочкина. В 2014 году Нерюнгринский городской суд (Республика Саха) приговорил Горуленко к трем годам лишения свободы условно в связи с причинением тяжких телесных повреждений. После Верховный суд Якутии пересмотрел приговор и назначил 12 лет колонии строгого режима. Однако в суд он не пришел. С того времени мужчина находился в федеральном розыске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники саратовского УФСИН 11 марта задержали «вольского людоеда» Алексея Горуленко, который съел своего друга и исчез на 10 лет. Мужчина скрывался в заброшенных домах на Дальнем Восток, сообщили в ведомстве. «В течение 10 лет Горуленко скрывался в заброшенных дачах и домах на Дальнем Востоке, в Сибири и на юге России. В Еремеевку он приехал, чтобы впервые за 10 лет навестить родственника», — рассказали 164.RU в службе исполнений наказаний. Там дополнили, что Горуленко направлен в следственный изолятор, откуда будет этапирован в колонию. В 2012 году Горуленко вместе со своими знакомыми поехал в тайгу Амурской области и Якутии, чтобы отыскать золота. Однако они не смогла оттуда выбраться. Один из них пропал без вести, а другой — Андрей Курочкин, скончался от побоев со стороны задержанного. В результате этого Горуленко и его приятель Александр Абдуллаев съели труп Курочкина. В 2014 году Нерюнгринский городской суд (Республика Саха) приговорил Горуленко к трем годам лишения свободы условно в связи с причинением тяжких телесных повреждений. После Верховный суд Якутии пересмотрел приговор и назначил 12 лет колонии строгого режима. Однако в суд он не пришел. С того времени мужчина находился в федеральном розыске.