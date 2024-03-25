В Кремле прокомментировали информацию об 11 задержанных после теракта

В день теракта в «Крокус Сити Холл» изначально сообщалось об 11 задержанных подозреваемых. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что следствие продолжается и пока не стоит комментировать соответствующую информацию.
«Идет следствие и здесь со стороны администрации президента давать какие-то комментарии [касаемо следствия] чрезвычайно неправильно», — заявил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Изначально сообщалось о потенциальных 11 задержанных подозреваемых. Сейчас известно, что в теракте участвовало четверо. Все они в настоящий момент задержаны и находятся в СИЗО. Теракт был совершен 22 марта.
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