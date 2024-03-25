В Кремле прокомментировали информацию об 11 задержанных после теракта

Песков отказался давать комментарии касательно следствия по теракту в «Крокусе»

25 марта 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Идет следствие, подчеркнул Дмитрий Песков, комментируя теракт Фото: Владимир Андреев © URA.RU В день теракта в «Крокус Сити Холл» изначально сообщалось об 11 задержанных подозреваемых. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что следствие продолжается и пока не стоит комментировать соответствующую информацию. «Идет следствие и здесь со стороны администрации президента давать какие-то комментарии [касаемо следствия] чрезвычайно неправильно», — заявил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Изначально сообщалось о потенциальных 11 задержанных подозреваемых. Сейчас известно, что в теракте участвовало четверо. Все они в настоящий момент задержаны и находятся в СИЗО. Теракт был совершен 22 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В день теракта в «Крокус Сити Холл» изначально сообщалось об 11 задержанных подозреваемых. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что следствие продолжается и пока не стоит комментировать соответствующую информацию. «Идет следствие и здесь со стороны администрации президента давать какие-то комментарии [касаемо следствия] чрезвычайно неправильно», — заявил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Изначально сообщалось о потенциальных 11 задержанных подозреваемых. Сейчас известно, что в теракте участвовало четверо. Все они в настоящий момент задержаны и находятся в СИЗО. Теракт был совершен 22 марта.