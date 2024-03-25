В Кремле прокомментировали информацию об 11 задержанных после теракта

Песков отказался давать комментарии касательно следствия по теракту в «Крокусе»
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Идет следствие, подчеркнул Дмитрий Песков, комментируя теракт Фото:

В день теракта в «Крокус Сити Холл» изначально сообщалось об 11 задержанных подозреваемых. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что следствие продолжается и пока не стоит комментировать соответствующую информацию.

«Идет следствие и здесь со стороны администрации президента давать какие-то комментарии [касаемо следствия] чрезвычайно неправильно», — заявил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Изначально сообщалось о потенциальных 11 задержанных подозреваемых. Сейчас известно, что в теракте участвовало четверо. Все они в настоящий момент задержаны и находятся в СИЗО. Теракт был совершен 22 марта.

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В день теракта в «Крокус Сити Холл» изначально сообщалось об 11 задержанных подозреваемых. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что следствие продолжается и пока не стоит комментировать соответствующую информацию. «Идет следствие и здесь со стороны администрации президента давать какие-то комментарии [касаемо следствия] чрезвычайно неправильно», — заявил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Изначально сообщалось о потенциальных 11 задержанных подозреваемых. Сейчас известно, что в теракте участвовало четверо. Все они в настоящий момент задержаны и находятся в СИЗО. Теракт был совершен 22 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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