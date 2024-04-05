На Украине агентству выделили арестованные российские 588 тысяч долларов

Украинское Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) взяло под управление 588 тысяч долларов, арестованных на счетах компаний, принадлежащих гражданам России. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины.
«По решению суда передали в управление АРМА более 23 миллионов гривен (588 тысяч долларов)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, передает РИА Новости. Отмечается, что владельцами данных средств являются россияне.
Ранее в Брюсселе саммит ЕС утвердил механизм конфискации российских активов для передачи Киеву. Замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая заявила, что в 2024 году Киев может получить до восьми миллиардов евро от замороженных Евросоюзом активов РФ. Она добавила, что передача активов будет возможна только после принятия ЕС соответствующего законодательства.
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