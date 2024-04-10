Минфин ждет принятия законов по легализации майнинга и криптовалют в РФ

11 апреля 2024 в 03:28 Размер текста - 17 +

Минфин РФ ожидает, что криптовалюты легализуют в этом году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В России могут легализовать криптовалюты, Минфин ожидает, что это произойдет уже в этом году. Об этом сообщил директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев. «В Минфине ожидают принятия законодательства о регулировании криптовалют в 2024 году. Нормы могут одобрить уже до августа», — приводят слова Яковлева «Известия».



Он подчеркнул, что Росфинмониторинг, Минфин и ЦБ обговорили основные условия и пришли к общей договоренности по этой теме. Основными вопросами является регулирования «майнинга» криптовалют в России, а так же использование добытой на территории РФ криптовалюты для расчетов во внешнеэкономической деятельности. Одна из самых известных криптовалют «Биткоин» 11 марта обновила исторический максимум. RT писали, что его цена превысила 71 тысячу долларов. Эксперт заявил, что это связано с интересом крупных компаний к валюте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России могут легализовать криптовалюты, Минфин ожидает, что это произойдет уже в этом году. Об этом сообщил директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев. «В Минфине ожидают принятия законодательства о регулировании криптовалют в 2024 году. Нормы могут одобрить уже до августа», — приводят слова Яковлева «Известия». Он подчеркнул, что Росфинмониторинг, Минфин и ЦБ обговорили основные условия и пришли к общей договоренности по этой теме. Основными вопросами является регулирования «майнинга» криптовалют в России, а так же использование добытой на территории РФ криптовалюты для расчетов во внешнеэкономической деятельности. Одна из самых известных криптовалют «Биткоин» 11 марта обновила исторический максимум. RT писали, что его цена превысила 71 тысячу долларов. Эксперт заявил, что это связано с интересом крупных компаний к валюте.