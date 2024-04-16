ЕР проведет второй летний Всероссийский спортивный марафон «Сила России»

16 апреля 2024 в 20:36 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» проведет Всероссийский спортивный марафон «Сила России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Партия «Единая Россия» запускает второй Всероссийский спортивный марафон «Сила России». Мероприятие пройдет с 1 июня по 10 августа. «Мероприятия нашего марафона будут тематическими. Они пройдут в несколько летних праздников, среди которых День защиты детей, День России, День любви и верности и, конечно, День семьи и День физкультурника. Традиционно будем проводить спортивные фестивали для семей, зарядки с чемпионами, турниры по командным видам спорта. Каждый регион может разнообразить мероприятия, сделать акцент на традиционных национальных спортивных играх», — сообщила пресс-службе «Единой России» председатель Центрального совета партии Ольга Занько. Участие в мероприятиях можно будет оформить на сайте проекта. «Спорт всегда есть и будет востребован. Помогаем сделать его доступным для всех», — отметил председатель оргкомитета «Силы России» Александр Карелин. Проект направлен на пропаганду здорового образа жизни и укрепления страны. Подготовка к летнему марафону уже началась, запланированы семейные эстафеты и другие активности для участия семейных команд. В рамках зимнего марафона было организовано почти пять тысяч тренировок, в которых приняли участие более 200 тысяч человек. Мероприятия проходили в несколько этапов: лыжные выходные, спортивная неделя на коньках, неделя женского здоровья и семейная спортивная Масленица. Особая активность участников зафиксирована в Московской, Свердловской, Нижегородской области, а также в Республике Башкортостан и Санкт-Петербурге. Инициатива «Единой России» была поддержана в регионах. Так, в Курганской области более половины населения регулярно занимается спортом. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ильтяков. «Спорт — это не только первые места, а, в первую очередь, любительский, массовый спорт. С него зачастую начинается и путь к победам на чемпионатах мира и к олимпийскому золоту. Сейчас мы начинаем готовиться к летнему марафону, где запланированы спортивные семейные эстафеты, дворовый футбол, шахматный фестиваль, сдача ГТО и другие мероприятия с вовлечением в участие семейных команд. Желаю всем крепкого здоровья и обязательно заниматься физкультурой и спортом!», — отметил Ильтяков. В странах активно развиваются спортивные мероприятия благодаря федеральным программам. Зимний марафон «Сила России» в Курганской области собрал более 600 участников. Они прошли около 80 различных соревнований, включая сдачу ГТО и встречи с известными спортсменами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Партия «Единая Россия» запускает второй Всероссийский спортивный марафон «Сила России». Мероприятие пройдет с 1 июня по 10 августа. «Мероприятия нашего марафона будут тематическими. Они пройдут в несколько летних праздников, среди которых День защиты детей, День России, День любви и верности и, конечно, День семьи и День физкультурника. Традиционно будем проводить спортивные фестивали для семей, зарядки с чемпионами, турниры по командным видам спорта. Каждый регион может разнообразить мероприятия, сделать акцент на традиционных национальных спортивных играх», — сообщила пресс-службе «Единой России» председатель Центрального совета партии Ольга Занько. Участие в мероприятиях можно будет оформить на сайте проекта. «Спорт всегда есть и будет востребован. Помогаем сделать его доступным для всех», — отметил председатель оргкомитета «Силы России» Александр Карелин. Проект направлен на пропаганду здорового образа жизни и укрепления страны. Подготовка к летнему марафону уже началась, запланированы семейные эстафеты и другие активности для участия семейных команд. В рамках зимнего марафона было организовано почти пять тысяч тренировок, в которых приняли участие более 200 тысяч человек. Мероприятия проходили в несколько этапов: лыжные выходные, спортивная неделя на коньках, неделя женского здоровья и семейная спортивная Масленица. Особая активность участников зафиксирована в Московской, Свердловской, Нижегородской области, а также в Республике Башкортостан и Санкт-Петербурге. Инициатива «Единой России» была поддержана в регионах. Так, в Курганской области более половины населения регулярно занимается спортом. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ильтяков. «Спорт — это не только первые места, а, в первую очередь, любительский, массовый спорт. С него зачастую начинается и путь к победам на чемпионатах мира и к олимпийскому золоту. Сейчас мы начинаем готовиться к летнему марафону, где запланированы спортивные семейные эстафеты, дворовый футбол, шахматный фестиваль, сдача ГТО и другие мероприятия с вовлечением в участие семейных команд. Желаю всем крепкого здоровья и обязательно заниматься физкультурой и спортом!», — отметил Ильтяков. В странах активно развиваются спортивные мероприятия благодаря федеральным программам. Зимний марафон «Сила России» в Курганской области собрал более 600 участников. Они прошли около 80 различных соревнований, включая сдачу ГТО и встречи с известными спортсменами.