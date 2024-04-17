Орбан: Украина больше не может считаться суверенным государством

Украина перестанет существовать как государство, когда у нее закончатся деньги и оружие, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Украина больше не может считаться суверенным государством. Это связано с тем, что она зависит от помощи США и Евросоюза.
«Украина больше не может считаться суверенным государством, поскольку Киев зависит от помощи Евросоюза и Соединенных Штатов», — заявил Орбан. Его слова передает
Также премьер Венгрии добавил, что на данный момент Украина является всего лишь протектором западной стороны. Без вооружения и денег страна перестанет существовать в качестве государства, передает RT.
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