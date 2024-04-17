Орбан: Украина больше не может считаться суверенным государством

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Украина перестанет существовать как государство, когда у нее закончатся деньги и оружие, заявил Орбан Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Украина больше не может считаться суверенным государством. Это связано с тем, что она зависит от помощи США и Евросоюза.

«Украина больше не может считаться суверенным государством, поскольку Киев зависит от помощи Евросоюза и Соединенных Штатов», — заявил Орбан. Его слова передает Politico.

Также премьер Венгрии добавил, что на данный момент Украина является всего лишь протектором западной стороны. Без вооружения и денег страна перестанет существовать в качестве государства, передает RT.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Украина больше не может считаться суверенным государством. Это связано с тем, что она зависит от помощи США и Евросоюза. «Украина больше не может считаться суверенным государством, поскольку Киев зависит от помощи Евросоюза и Соединенных Штатов», — заявил Орбан. Его слова передает Politico. Также премьер Венгрии добавил, что на данный момент Украина является всего лишь протектором западной стороны. Без вооружения и денег страна перестанет существовать в качестве государства, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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