Бывший вице-мэр Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев переходит на новую работу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Бочкарев Андрей Юрьевич переходит на другую работу <…> Пожелаю ему успеха на новом месте», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он отметил большой вклад Бочкарева в развитие города.
Собянин освободил Бочкарева с должности вице-мэра по градостроительной политике и строительству. Он занимал ее с 2020 года. Соответствующая информация размещена в указе, опубликованном на официальном портале мэра и правительства столицы.
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Бывший вице-мэр Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев переходит на новую работу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Бочкарев Андрей Юрьевич переходит на другую работу <…> Пожелаю ему успеха на новом месте», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он отметил большой вклад Бочкарева в развитие города. Собянин освободил Бочкарева с должности вице-мэра по градостроительной политике и строительству. Он занимал ее с 2020 года. Соответствующая информация размещена в указе, опубликованном на официальном портале мэра и правительства столицы.