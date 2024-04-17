Собянин нашел новую работу для вице-мэра по строительству

17 апреля 2024 в 23:24 Размер текста - 17 +

Собянин похвалил Бочкарева за большой вклад в развитие Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший вице-мэр Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев переходит на новую работу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Бочкарев Андрей Юрьевич переходит на другую работу <…> Пожелаю ему успеха на новом месте», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он отметил большой вклад Бочкарева в развитие города. Собянин освободил Бочкарева с должности вице-мэра по градостроительной политике и строительству. Он занимал ее с 2020 года. Соответствующая информация размещена в указе, опубликованном на официальном портале мэра и правительства столицы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший вице-мэр Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев переходит на новую работу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Бочкарев Андрей Юрьевич переходит на другую работу <…> Пожелаю ему успеха на новом месте», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он отметил большой вклад Бочкарева в развитие города. Собянин освободил Бочкарева с должности вице-мэра по градостроительной политике и строительству. Он занимал ее с 2020 года. Соответствующая информация размещена в указе, опубликованном на официальном портале мэра и правительства столицы.