17 апреля 2024

Собянин нашел новую работу для вице-мэра по строительству

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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, собянин сергей
Собянин похвалил Бочкарева за большой вклад в развитие Москвы Фото:

Бывший вице-мэр Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев переходит на новую работу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Бочкарев Андрей Юрьевич переходит на другую работу <…> Пожелаю ему успеха на новом месте», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он отметил большой вклад Бочкарева в развитие города.

Собянин освободил Бочкарева с должности вице-мэра по градостроительной политике и строительству. Он занимал ее с 2020 года. Соответствующая информация размещена в указе, опубликованном на официальном портале мэра и правительства столицы.

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Бывший вице-мэр Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев переходит на новую работу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Бочкарев Андрей Юрьевич переходит на другую работу <…> Пожелаю ему успеха на новом месте», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он отметил большой вклад Бочкарева в развитие города. Собянин освободил Бочкарева с должности вице-мэра по градостроительной политике и строительству. Он занимал ее с 2020 года. Соответствующая информация размещена в указе, опубликованном на официальном портале мэра и правительства столицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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