В Госдуме предложили не отпускать с фронта бойцов СВО, осужденных за насилие над детьми

Лантратова: нельзя звать в школы бойцов СВО, судимых за насилие над детьми
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Яна Лантратова отметила, что преступники, судимые за насилие над детьми, никогда не смогут искупить свою вину, даже участвуя в СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила против досрочного освобождения участников СВО, которые ранее были осуждены за преступления, связанные с насилием над детьми. Она отдельно подчеркнула, что таких людей нельзя приглашать школы для проведения патриотических занятий.

«Если так решено, (что преступников, совершавших насилие над детьми отправляют в зону СВО — прим. URA.RU) то пусть едут, но не на льготных условиях — никакого досрочного освобождения за месяцы службы. Пусть воюют до конца специальной военной операции и без права приходить с выступлениями в школу. Я категорически против досрочного освобождения за преступления, совершенные в отношении детей», -= подчеркнула Яна Лантратова в разговоре с «Газетой.ру».

Ее заявление прозвучало на фоне недавнего выступления участника СВО Александра Глазова перед детьми в школе. Он участвовал в СВО в составе на тот момент действующей ЧВК «Вагнер». При этом он вступил туда из колонии. Мужчина в 2019 году был осужден на шесть лет за склонение подростков к суициду в соцсетях. Лантратова также акцентировала внимание на том, что людям за преступления такого характера не должно быть прощения в целом. Такие поступки невозможно искупить, подытожила она.

Ранее появилась информация о том, что участник боевых действий на Украине Александр Глазов, осужденный за склонение подростков к суициду, провел патриотический урок в Котельниковской школе №1 Московской области. В организации ветеранов «Боевое братство» подчеркнули, что мужчина искупил свою вину участием в СВО на Украине.

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила против досрочного освобождения участников СВО, которые ранее были осуждены за преступления, связанные с насилием над детьми. Она отдельно подчеркнула, что таких людей нельзя приглашать школы для проведения патриотических занятий. «Если так решено, (что преступников, совершавших насилие над детьми отправляют в зону СВО — прим. URA.RU) то пусть едут, но не на льготных условиях — никакого досрочного освобождения за месяцы службы. Пусть воюют до конца специальной военной операции и без права приходить с выступлениями в школу. Я категорически против досрочного освобождения за преступления, совершенные в отношении детей», -= подчеркнула Яна Лантратова в разговоре с «Газетой.ру». Ее заявление прозвучало на фоне недавнего выступления участника СВО Александра Глазова перед детьми в школе. Он участвовал в СВО в составе на тот момент действующей ЧВК «Вагнер». При этом он вступил туда из колонии. Мужчина в 2019 году был осужден на шесть лет за склонение подростков к суициду в соцсетях. Лантратова также акцентировала внимание на том, что людям за преступления такого характера не должно быть прощения в целом. Такие поступки невозможно искупить, подытожила она. Ранее появилась информация о том, что участник боевых действий на Украине Александр Глазов, осужденный за склонение подростков к суициду, провел патриотический урок в Котельниковской школе №1 Московской области. В организации ветеранов «Боевое братство» подчеркнули, что мужчина искупил свою вину участием в СВО на Украине.
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