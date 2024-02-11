В Госдуме предложили отметить в школах годовщину СВО

12 февраля 2024 в 03:30 Размер текста - 17 +

В Госдуме предложили просветить школьников о причинах СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуме выступили с предложением организовать 24 февраля мероприятия в российских школах, посвященные спецоперации. Такую инициативу выдвинула первый замглавы комитета по просвещению Яна Лантратова. «Министерству просвещения РФ предлагается подготовить программу организации общешкольных мероприятий, приуроченных к годовщине начала специальной военной операции. Также предлагается обеспечить приглашение ветеранов спецоперации в школы», — передает ТАСС, ссылаясь на обращение Лантратовой. По словам Лантратовой, там, где нет возможности пригласить в школы ветеранов СВО, можно показать видеоролики о спецоперации. Она добавила, что специальная военная операция является ключевым событием в новейшей истории России. Ранее Минпросвещения России предложило ветеранам специальной военной операции принимать участие в занятиях «Разговоры о важном». По словам замминистра ведомства Александра Бугаева, представляется важным, чтобы в таких уроках участвовали ветераны СВО, передает «Национальная служба новостей».

В Госдуме выступили с предложением организовать 24 февраля мероприятия в российских школах, посвященные спецоперации. Такую инициативу выдвинула первый замглавы комитета по просвещению Яна Лантратова. «Министерству просвещения РФ предлагается подготовить программу организации общешкольных мероприятий, приуроченных к годовщине начала специальной военной операции. Также предлагается обеспечить приглашение ветеранов спецоперации в школы», — передает ТАСС, ссылаясь на обращение Лантратовой. По словам Лантратовой, там, где нет возможности пригласить в школы ветеранов СВО, можно показать видеоролики о спецоперации. Она добавила, что специальная военная операция является ключевым событием в новейшей истории России. Ранее Минпросвещения России предложило ветеранам специальной военной операции принимать участие в занятиях «Разговоры о важном». По словам замминистра ведомства Александра Бугаева, представляется важным, чтобы в таких уроках участвовали ветераны СВО, передает «Национальная служба новостей».