В Госдуме предложили отметить в школах годовщину СВО

В Госдуме выступили с предложением организовать 24 февраля мероприятия в российских школах, посвященные спецоперации. Такую инициативу выдвинула первый замглавы комитета по просвещению Яна Лантратова.
«Министерству просвещения РФ предлагается подготовить программу организации общешкольных мероприятий, приуроченных к годовщине начала специальной военной операции. Также предлагается обеспечить приглашение ветеранов спецоперации в школы», — передает ТАСС, ссылаясь на обращение Лантратовой.
По словам Лантратовой, там, где нет возможности пригласить в школы ветеранов СВО, можно показать видеоролики о спецоперации. Она добавила, что специальная военная операция является ключевым событием в новейшей истории России.
Ранее Минпросвещения России предложило ветеранам специальной военной операции принимать участие в занятиях «Разговоры о важном». По словам замминистра ведомства Александра Бугаева, представляется важным, чтобы в таких уроках участвовали ветераны СВО, передает «Национальная служба новостей».
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