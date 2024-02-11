11 февраля 2024

В Госдуме предложили отметить в школах годовщину СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, депутат, чиновник, госдума, государственная дума, гд
В Госдуме предложили просветить школьников о причинах СВО Фото:

В Госдуме выступили с предложением организовать 24 февраля мероприятия в российских школах, посвященные спецоперации. Такую инициативу выдвинула первый замглавы комитета по просвещению Яна Лантратова.

«Министерству просвещения РФ предлагается подготовить программу организации общешкольных мероприятий, приуроченных к годовщине начала специальной военной операции. Также предлагается обеспечить приглашение ветеранов спецоперации в школы», — передает ТАСС, ссылаясь на обращение Лантратовой.

По словам Лантратовой, там, где нет возможности пригласить в школы ветеранов СВО, можно показать видеоролики о спецоперации. Она добавила, что специальная военная операция является ключевым событием в новейшей истории России.

Ранее Минпросвещения России предложило ветеранам специальной военной операции принимать участие в занятиях «Разговоры о важном». По словам замминистра ведомства Александра Бугаева, представляется важным, чтобы в таких уроках участвовали ветераны СВО, передает «Национальная служба новостей».

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В Госдуме выступили с предложением организовать 24 февраля мероприятия в российских школах, посвященные спецоперации. Такую инициативу выдвинула первый замглавы комитета по просвещению Яна Лантратова. «Министерству просвещения РФ предлагается подготовить программу организации общешкольных мероприятий, приуроченных к годовщине начала специальной военной операции. Также предлагается обеспечить приглашение ветеранов спецоперации в школы», — передает ТАСС, ссылаясь на обращение Лантратовой. По словам Лантратовой, там, где нет возможности пригласить в школы ветеранов СВО, можно показать видеоролики о спецоперации. Она добавила, что специальная военная операция является ключевым событием в новейшей истории России. Ранее Минпросвещения России предложило ветеранам специальной военной операции принимать участие в занятиях «Разговоры о важном». По словам замминистра ведомства Александра Бугаева, представляется важным, чтобы в таких уроках участвовали ветераны СВО, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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