Судимый за склонение к суициду ушел в ЧВК «Вагнер» и проводит уроки в школах

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Митинг ЧВК Вагнер в День Российского флага. Пермь, символ  v, чвк вагнер, шеврон v, шеврон чвк вагнер
Бывший боец ЧВК «Вагнер» Глазов проводит уроки о патриотизме в подмосковной школе Фото:

Участник боевых действий на Украине Александр Глазов, ранее осужденный за склонение подростков к суициду и вступивший в ЧВК «Вагнер», провел урок о патриотизме в Подмосковье в Котельниковской школе №1. Об этом сообщает организация ветеранов «Боевое братство».

«Да, это он. Но он был в конфликте на Украине в составе подразделения „Вагнер“. <…> Сейчас выполняет задачи „Боевого братства“», — передает RTVI со ссылкой на организацию ветеранов. Отмечается, что мужчина был награжден государственной медалью «За отвагу» и «За взятие Бахмута».

В «Боевом братстве» отметили, что Глазов искупил свою вину на фронте боевых действий. Представительница школы рассказала RTVI, что организаторы мероприятия не были осведомлены о судимости Глазова. В 2019 году Люберецкий городской суд приговорил его к шести годам лишения свободы за побуждение детей к самоубийству через социальные сети.

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Участник боевых действий на Украине Александр Глазов, ранее осужденный за склонение подростков к суициду и вступивший в ЧВК «Вагнер», провел урок о патриотизме в Подмосковье в Котельниковской школе №1. Об этом сообщает организация ветеранов «Боевое братство». «Да, это он. Но он был в конфликте на Украине в составе подразделения „Вагнер“. <…> Сейчас выполняет задачи „Боевого братства“», — передает RTVI со ссылкой на организацию ветеранов. Отмечается, что мужчина был награжден государственной медалью «За отвагу» и «За взятие Бахмута». В «Боевом братстве» отметили, что Глазов искупил свою вину на фронте боевых действий. Представительница школы рассказала RTVI, что организаторы мероприятия не были осведомлены о судимости Глазова. В 2019 году Люберецкий городской суд приговорил его к шести годам лишения свободы за побуждение детей к самоубийству через социальные сети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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