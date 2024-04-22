Судимый за склонение к суициду ушел в ЧВК «Вагнер» и проводит уроки в школах

22 апреля 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Бывший боец ЧВК «Вагнер» Глазов проводит уроки о патриотизме в подмосковной школе Фото: Сергей Русанов © URA.RU Участник боевых действий на Украине Александр Глазов, ранее осужденный за склонение подростков к суициду и вступивший в ЧВК «Вагнер», провел урок о патриотизме в Подмосковье в Котельниковской школе №1. Об этом сообщает организация ветеранов «Боевое братство». «Да, это он. Но он был в конфликте на Украине в составе подразделения „Вагнер“. <…> Сейчас выполняет задачи „Боевого братства“», — передает RTVI со ссылкой на организацию ветеранов. Отмечается, что мужчина был награжден государственной медалью «За отвагу» и «За взятие Бахмута». В «Боевом братстве» отметили, что Глазов искупил свою вину на фронте боевых действий. Представительница школы рассказала RTVI, что организаторы мероприятия не были осведомлены о судимости Глазова. В 2019 году Люберецкий городской суд приговорил его к шести годам лишения свободы за побуждение детей к самоубийству через социальные сети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник боевых действий на Украине Александр Глазов, ранее осужденный за склонение подростков к суициду и вступивший в ЧВК «Вагнер», провел урок о патриотизме в Подмосковье в Котельниковской школе №1. Об этом сообщает организация ветеранов «Боевое братство». «Да, это он. Но он был в конфликте на Украине в составе подразделения „Вагнер“. <…> Сейчас выполняет задачи „Боевого братства“», — передает RTVI со ссылкой на организацию ветеранов. Отмечается, что мужчина был награжден государственной медалью «За отвагу» и «За взятие Бахмута». В «Боевом братстве» отметили, что Глазов искупил свою вину на фронте боевых действий. Представительница школы рассказала RTVI, что организаторы мероприятия не были осведомлены о судимости Глазова. В 2019 году Люберецкий городской суд приговорил его к шести годам лишения свободы за побуждение детей к самоубийству через социальные сети.