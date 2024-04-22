Зеленский пожаловался Байдену на удар по телебашне в Харькове

22 апреля 2024 в 22:05 Размер текста - 17 +

Зеленский пожаловался Байдену во время телефонного разговора об атаке на харьковскую телебашню Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой США Джо Байденом рассказал тому о мощном ударе ВС РФ по телебашне в Харькове. Также он выразил благодарность за военную помощь, которую может выделить Сенат Штатов. «Рассказал президенту Байдену о российском воздушном ударе тысячами ракет, дронов и бомб. В частности, об ударе по харьковской телебашне буквально за несколько минут до разговора», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что подобное сделает Харьков непригодным для жизни. Во время разговора с Байденом глава Украины поблагодарил за слова президента Штатов о немедленном подписании закона о военной помощи стране, если его одобрит Сенат. Также, по словам Зеленского, разрешение на конфискацию замороженных российских активов посылает мощный сигнал всем партнерам Киева. ВС РФ нанесли удар по харьковской телевышке. Сейчас город находится под украинским контролем, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Также в Харькове не работает телевидение. Ранее военный эксперт издания Bild Юлиан Репке заявил, что западная поддержка бесполезна для украинской армии из-за мобилизации. По его словам, пока страна не мобилизует хотя бы 250 тысяч человек, ей не помогут все деньги, которые страны Запада могут отправить. Он отметил, что военные ВС РФ продолжают продвижение на фронте. В частности, они уже подобрались к селу Очеретино рядом с Авдеевкой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой США Джо Байденом рассказал тому о мощном ударе ВС РФ по телебашне в Харькове. Также он выразил благодарность за военную помощь, которую может выделить Сенат Штатов. «Рассказал президенту Байдену о российском воздушном ударе тысячами ракет, дронов и бомб. В частности, об ударе по харьковской телебашне буквально за несколько минут до разговора», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что подобное сделает Харьков непригодным для жизни. Во время разговора с Байденом глава Украины поблагодарил за слова президента Штатов о немедленном подписании закона о военной помощи стране, если его одобрит Сенат. Также, по словам Зеленского, разрешение на конфискацию замороженных российских активов посылает мощный сигнал всем партнерам Киева. ВС РФ нанесли удар по харьковской телевышке. Сейчас город находится под украинским контролем, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Также в Харькове не работает телевидение. Ранее военный эксперт издания Bild Юлиан Репке заявил, что западная поддержка бесполезна для украинской армии из-за мобилизации. По его словам, пока страна не мобилизует хотя бы 250 тысяч человек, ей не помогут все деньги, которые страны Запада могут отправить. Он отметил, что военные ВС РФ продолжают продвижение на фронте. В частности, они уже подобрались к селу Очеретино рядом с Авдеевкой.