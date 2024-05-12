Ракетная опасность мешает спасателям искать людей в Белгороде

12 мая 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Спасатели были вынуждены прекратить разбор завалов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома В Белгороде спасатели уже второй раз были вынуждены прервать поисковые операции из-за ракетной опасности. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций. «Уже второй раз с момента обрушения спасатели вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отходить в убежище по сигналу „ракетная опасность“», — говорится в сообщении МЧС. Информация опубликована в telegram-канале ведомства. Жилой дом в Белгороде частично обрушился после обстрела города со стороны ВСУ. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, из-за ЧП пострадали 19 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгороде спасатели уже второй раз были вынуждены прервать поисковые операции из-за ракетной опасности. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций. «Уже второй раз с момента обрушения спасатели вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отходить в убежище по сигналу „ракетная опасность“», — говорится в сообщении МЧС. Информация опубликована в telegram-канале ведомства. Жилой дом в Белгороде частично обрушился после обстрела города со стороны ВСУ. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, из-за ЧП пострадали 19 человек.