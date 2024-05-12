Ракетная опасность мешает спасателям искать людей в Белгороде

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, мчс, газ, последствия, спасатели, обрушение дома, разрушения, спасательная операция, хлопок газа
Спасатели были вынуждены прекратить разбор завалов Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

В Белгороде спасатели уже второй раз были вынуждены прервать поисковые операции из-за ракетной опасности. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

«Уже второй раз с момента обрушения спасатели вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отходить в убежище по сигналу „ракетная опасность“», — говорится в сообщении МЧС. Информация опубликована в telegram-канале ведомства.

Жилой дом в Белгороде частично обрушился после обстрела города со стороны ВСУ. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, из-за ЧП пострадали 19 человек.

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В Белгороде спасатели уже второй раз были вынуждены прервать поисковые операции из-за ракетной опасности. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций. «Уже второй раз с момента обрушения спасатели вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отходить в убежище по сигналу „ракетная опасность“», — говорится в сообщении МЧС. Информация опубликована в telegram-канале ведомства. Жилой дом в Белгороде частично обрушился после обстрела города со стороны ВСУ. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, из-за ЧП пострадали 19 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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