Ракетная опасность мешает спасателям искать людей в Белгороде

Спасатели были вынуждены прекратить разбор завалов
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
В Белгороде спасатели уже второй раз были вынуждены прервать поисковые операции из-за ракетной опасности. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.
«Уже второй раз с момента обрушения спасатели вынуждены прерывать поисково-спасательные работы и отходить в убежище по сигналу „ракетная опасность“», — говорится в сообщении МЧС. Информация опубликована в telegram-канале ведомства.
Жилой дом в Белгороде частично обрушился после обстрела города со стороны ВСУ. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, из-за ЧП пострадали 19 человек.
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