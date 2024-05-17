Глава «Ростеха» Чемезов назвал самое востребованное за рубежом российское оружие

Глава «Ростеха» Чемезов: за рубежом востребованы Ка-52, РСЗО «Торнадо» и «Смерч»

17 мая 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

Сергей Чемезов подчеркнул, что истребитель Су-35 и вертолет Ка-52. наиболее востребованы за границей Фото: Владимир Андреев © URA.RU За рубежом активно используется российское вооружение. Среди наиболее востребованных — это многоцелевой истребитель Су-35 и вертолет Ка-52. Эти типы военных средств наиболее хорошо себя зарекомендовали, как и сухопутное оружие, такое как РСЗО «Торнадо» и «Смерч». Об этом рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Из видов вооружений, которые используются сейчас в боевых условиях, очень хорошо зарекомендовали себя: многоцелевой истребитель Су-35 и вертолет Ка-52. На них наибольший спрос за рубежом», — подчеркнул Чемезов в беседе с журналистами РБК. Он также рассказал, что не менее распространена и сухопутная техника, в частности — ракетные системы залпового огня «Торнадо» и «Смерч». Также популярностью пользуются зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и САУ «Мста-С». Несмотря на спрос российской военной техники, глава «Ростех» уточнил, что его экспорт в РФ снижается. Сейчас наиболее приоритетными оказываются нужды Минобороны РФ. Россия периодически усиливает свое вооружение, в том числе и авиацию, передает RT. При этом ВС РФ активно уничтожают западную технику, которая в настоящий момент находится на территории Украины, сообщает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За рубежом активно используется российское вооружение. Среди наиболее востребованных — это многоцелевой истребитель Су-35 и вертолет Ка-52. Эти типы военных средств наиболее хорошо себя зарекомендовали, как и сухопутное оружие, такое как РСЗО «Торнадо» и «Смерч». Об этом рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Из видов вооружений, которые используются сейчас в боевых условиях, очень хорошо зарекомендовали себя: многоцелевой истребитель Су-35 и вертолет Ка-52. На них наибольший спрос за рубежом», — подчеркнул Чемезов в беседе с журналистами РБК. Он также рассказал, что не менее распространена и сухопутная техника, в частности — ракетные системы залпового огня «Торнадо» и «Смерч». Также популярностью пользуются зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и САУ «Мста-С». Несмотря на спрос российской военной техники, глава «Ростех» уточнил, что его экспорт в РФ снижается. Сейчас наиболее приоритетными оказываются нужды Минобороны РФ. Россия периодически усиливает свое вооружение, в том числе и авиацию, передает RT. При этом ВС РФ активно уничтожают западную технику, которая в настоящий момент находится на территории Украины, сообщает Life.