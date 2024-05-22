Российский боец «Сорока» попал в плен, но убедил четверых солдат ВСУ сдаться

22 мая 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

Российский солдат взял в плен четверых военных ВСУ, заявил военкор Пегов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский боец с позывным «Сорока» попал в плен к ВСУ, когда пытался укрыться в подвале, но смог вырваться и сам пленил четверых военных Украины. Об этом сообщил военкор Семен Пегов. «Во время штурма „Сорока“ был ранен и укрылся в подвале, где уже сидели украинские солдаты, которые взяли его в плен. <…> Но волею случая и благодаря смекалке, „Сорока“ не только смог вырваться из плена, но и сам пленил четверых ВСУшников», — написал Пегов в своем telegram-канале WarGonzo. Он добавил, что эта история достойна экранизации. Ранее солдаты из группировки «Юг» сообщили, что бойцы ВСУ готовы сдаваться в плен ВС РФ на донецком направлении, но их командование запрещает делать это. Также солдаты группировки подчеркнули, то перед ними стоит задача по захвату опорных пунктов украинской армии на этом участке фронта, с этим они успешно справляются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский боец с позывным «Сорока» попал в плен к ВСУ, когда пытался укрыться в подвале, но смог вырваться и сам пленил четверых военных Украины. Об этом сообщил военкор Семен Пегов. «Во время штурма „Сорока“ был ранен и укрылся в подвале, где уже сидели украинские солдаты, которые взяли его в плен. <…> Но волею случая и благодаря смекалке, „Сорока“ не только смог вырваться из плена, но и сам пленил четверых ВСУшников», — написал Пегов в своем telegram-канале WarGonzo. Он добавил, что эта история достойна экранизации. Ранее солдаты из группировки «Юг» сообщили, что бойцы ВСУ готовы сдаваться в плен ВС РФ на донецком направлении, но их командование запрещает делать это. Также солдаты группировки подчеркнули, то перед ними стоит задача по захвату опорных пунктов украинской армии на этом участке фронта, с этим они успешно справляются.