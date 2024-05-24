Правительство РФ одобрило программу тестирования БПЛА в Москве

В Москве будут в тестовом режиме использоваться БПЛА, в том числе, для перевозки грузов. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.
«Использование дронов для перевозки грузов и выполнения авиационных работ, в том числе воздушных съемок, аэровизуальных полетов, патрулирования линий электропередач в Москве. Зоной тестирования БПЛА станет парк „Руднево“», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на постановление правительства о введении экспериментального режима для полетов дронов.
Ранее специалисты опытно-конструкторского бюро Сухого протестировали прототип транспортного БПЛА. Предполагается, что радиус действия дрона будет достигать 500 км, а грузоподъемность — 300 кг. Беспилотник предназначен для использования на рынке транспортных услуг, передает RT.
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В Москве будут в тестовом режиме использоваться БПЛА, в том числе, для перевозки грузов. Об этом говорится в постановлении правительства РФ. «Использование дронов для перевозки грузов и выполнения авиационных работ, в том числе воздушных съемок, аэровизуальных полетов, патрулирования линий электропередач в Москве. Зоной тестирования БПЛА станет парк „Руднево“», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на постановление правительства о введении экспериментального режима для полетов дронов. Ранее специалисты опытно-конструкторского бюро Сухого протестировали прототип транспортного БПЛА. Предполагается, что радиус действия дрона будет достигать 500 км, а грузоподъемность — 300 кг. Беспилотник предназначен для использования на рынке транспортных услуг, передает RT.