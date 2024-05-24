24 мая 2024

Правительство РФ одобрило программу тестирования БПЛА в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, небо, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Москва станет площадкой для проверки дронов (архивное фото) Фото:

В Москве будут в тестовом режиме использоваться БПЛА, в том числе, для перевозки грузов. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

«Использование дронов для перевозки грузов и выполнения авиационных работ, в том числе воздушных съемок, аэровизуальных полетов, патрулирования линий электропередач в Москве. Зоной тестирования БПЛА станет парк „Руднево“», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на постановление правительства о введении экспериментального режима для полетов дронов.

Ранее специалисты опытно-конструкторского бюро Сухого протестировали прототип транспортного БПЛА. Предполагается, что радиус действия дрона будет достигать 500 км, а грузоподъемность — 300 кг. Беспилотник предназначен для использования на рынке транспортных услуг, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве будут в тестовом режиме использоваться БПЛА, в том числе, для перевозки грузов. Об этом говорится в постановлении правительства РФ. «Использование дронов для перевозки грузов и выполнения авиационных работ, в том числе воздушных съемок, аэровизуальных полетов, патрулирования линий электропередач в Москве. Зоной тестирования БПЛА станет парк „Руднево“», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на постановление правительства о введении экспериментального режима для полетов дронов. Ранее специалисты опытно-конструкторского бюро Сухого протестировали прототип транспортного БПЛА. Предполагается, что радиус действия дрона будет достигать 500 км, а грузоподъемность — 300 кг. Беспилотник предназначен для использования на рынке транспортных услуг, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...