Правительство РФ одобрило программу тестирования БПЛА в Москве

25 мая 2024 в 03:45 Размер текста - 17 +

Москва станет площадкой для проверки дронов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Москве будут в тестовом режиме использоваться БПЛА, в том числе, для перевозки грузов. Об этом говорится в постановлении правительства РФ. «Использование дронов для перевозки грузов и выполнения авиационных работ, в том числе воздушных съемок, аэровизуальных полетов, патрулирования линий электропередач в Москве. Зоной тестирования БПЛА станет парк „Руднево“», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на постановление правительства о введении экспериментального режима для полетов дронов. Ранее специалисты опытно-конструкторского бюро Сухого протестировали прототип транспортного БПЛА. Предполагается, что радиус действия дрона будет достигать 500 км, а грузоподъемность — 300 кг. Беспилотник предназначен для использования на рынке транспортных услуг, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве будут в тестовом режиме использоваться БПЛА, в том числе, для перевозки грузов. Об этом говорится в постановлении правительства РФ. «Использование дронов для перевозки грузов и выполнения авиационных работ, в том числе воздушных съемок, аэровизуальных полетов, патрулирования линий электропередач в Москве. Зоной тестирования БПЛА станет парк „Руднево“», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на постановление правительства о введении экспериментального режима для полетов дронов. Ранее специалисты опытно-конструкторского бюро Сухого протестировали прототип транспортного БПЛА. Предполагается, что радиус действия дрона будет достигать 500 км, а грузоподъемность — 300 кг. Беспилотник предназначен для использования на рынке транспортных услуг, передает RT.