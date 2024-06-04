Раненный на СВО боец заявил об угрозах со стороны российского командования

Житель Якутии Максим Маслов, призванный на специальную военную операцию (СВО), где получил ранение, сообщил о получении угроз от командования. Об этом заявило сетевое издание «Волгоград Онлайн». Отмечается, что Маслов уже несколько месяцев находится в Волгограде и пытается добиться необходимой ему операции.
«Когда началась мобилизация, я пытался объяснить, что у меня диагноз серьезный. Но так получилось, что меня никто не хотел слышать. <...> Со временем из-за нагрузок у меня начались осложнения. <...> Я был эвакуирован из Луганска. Возили по больницам, а затем отправили сюда, в Волгоград», — заявил Маслов интернет-изданию. Мужчина отметил, что его сустав полностью разрушился и он может остаться инвалидом.
По словам Маслова, он уже девять месяцев находится в Волгограде и командование начало требовать от него возвращения в Луганск. Боец отметил, что ему постоянно звонят и запугивают уголовным делом.
URA.RU направило запрос пресс-службу Южного военного округа. Ответ на него ожидается.
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