Стали известны победители шоу «Сокровища императора», получившие 12 миллионов рублей

Победители шоу «Сокровища императора» получили 12 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Имена победителей шоу озвучены в финальном выпуске 9 июня
Имена победителей шоу озвучены в финальном выпуске 9 июня Фото:

Победителями популярного реалити-шоу со звездами «Сокровища императора» стали Мария Миногарова и Парур Арутюнович. Они получили главный приз в один миллион юаней, что в переводе на российскую валюту составляет более 12 миллионов рублей, стало известно из выпуска шоу.

«Мария Миногарова и Парур Арутюнович стали победителями реалити-шоу „Сокровища императора“. Пара получила главный приз — один миллион юаней. По сегодняшнему курсу это более 12 миллионов рублей», — сообщаются итоги состязаний в выпуске шоу на Rutube 9 июня.

Пары преодолевали различные испытания более трех месяцев. За это время участники выполнили 60 миссий и прошли в общей сложности 2600 километров. Ведущими шоу были Ольга Бузова и Михаил Галустян, а съемки проходили в Китае.

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Победителями популярного реалити-шоу со звездами «Сокровища императора» стали Мария Миногарова и Парур Арутюнович. Они получили главный приз в один миллион юаней, что в переводе на российскую валюту составляет более 12 миллионов рублей, стало известно из выпуска шоу. «Мария Миногарова и Парур Арутюнович стали победителями реалити-шоу „Сокровища императора“. Пара получила главный приз — один миллион юаней. По сегодняшнему курсу это более 12 миллионов рублей», — сообщаются итоги состязаний в выпуске шоу на Rutube 9 июня. Пары преодолевали различные испытания более трех месяцев. За это время участники выполнили 60 миссий и прошли в общей сложности 2600 километров. Ведущими шоу были Ольга Бузова и Михаил Галустян, а съемки проходили в Китае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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