Стали известны победители шоу «Сокровища императора», получившие 12 миллионов рублей

Победителями популярного реалити-шоу со звездами «Сокровища императора» стали Мария Миногарова и Парур Арутюнович. Они получили главный приз в один миллион юаней, что в переводе на российскую валюту составляет более 12 миллионов рублей, стало известно из выпуска шоу.
«Мария Миногарова и Парур Арутюнович стали победителями реалити-шоу „Сокровища императора“. Пара получила главный приз — один миллион юаней. По сегодняшнему курсу это более 12 миллионов рублей», — сообщаются итоги состязаний в выпуске шоу на Rutube 9 июня.
Пары преодолевали различные испытания более трех месяцев. За это время участники выполнили 60 миссий и прошли в общей сложности 2600 километров. Ведущими шоу были Ольга Бузова и Михаил Галустян, а съемки проходили в Китае.
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