В Минэк раскрыли, куда собираются инвестировать миллиард рублей из ФНБ

В 2024 году из Фонда национального благосостояния (ФНБ) правительство планирует выделить более одного триллиона рублей. Из них 890 миллиардов будет направлено на финансирование самоокупаемой инфраструктуры, сообщил первый замминистра экономического развития Илья Торосов.
"На строительство комплекса по переработке этансодержащего газа в порту Усть-Луга будет направлено 392 миллиарда рублей. «Газпром» совместно с компанией «Русгаздобыча» в рамках СП «Русхимальянс» строит в районе Усть-Луги (Ленинградская область) комплекс по переработке газа и производству сжиженного природного газа (СПГ)", — рассказал Торосов газете «Ведомости».
Второй крупный проект, на который направят 284 миллиарда рублей, — программа развития авиапромышленности до 2030 года и выпуска более 600 самолетов для нужд отечественных авиакомпаний. Помимо этого, запланировано выделить 100 миллиардов рублей на льготный лизинг воздушных, водных судов, а также автобусов.
Замминистра отметил, что на продление трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга будет выделено 77 миллиардов рублей. Еще 30 миллиардов будет выделено на проекты ЖКХ через Фонд развития территорий: планируется восстановить и обновить почти 1400 объектов коммунальной инфраструктуры, заменить 755,7 километра сетей и провести капремонт в 693 домах.
Об одном из проектов было известно заранее. Еще в марте Министерство транспорта предложило правительству выделить дополнительные 295 миллиардов рублей из ФНБ, чтобы выкупить иностранные самолеты для российских компаний. Член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник поделился в беседе с НСН, что авиаотрасли РФ необходимо около одной тысячи самолетов для нормального функционирования, когда в стране летает около 500 воздушных судов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.