Союзник Украины неожиданно призвал привлечь ее к ответственности

Трюдо оговорился, призвав привлечь Украину к ответственности
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Визит Джастина Трюдо на Украину. Киев. stock,  stock, трюдо джастин
Трюдо оговорился и призвал к ответственности Украину вместо России Фото:

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции оговорился, призвав западные страны привлечь к ответственности Украину. Однако он сразу же исправил сказанное предложение.

«Мы продолжим направлять усилия на то, чтобы Украина была привлечена к ответственности… простите, чтобы Россия была привлечена к ответственности», — заявил Трюдо на пресс-конференции стран G7, которая проходит в Италии. Его слова передает РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин во время комментирования заявления главы Офиса Зеленского Михаила Подоляка об уничтожении россиян заявил, что мировое сообщество и ООН должны привлечь к ответственности Украину за подобный план. В пином случае, по его словам, Киев Организацию Объединенных Наций ждет участь ликвидированной Лиги Наций, она в свое время не смогла предотвратить Вторую мировую войну и фашизм.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции оговорился, призвав западные страны привлечь к ответственности Украину. Однако он сразу же исправил сказанное предложение. «Мы продолжим направлять усилия на то, чтобы Украина была привлечена к ответственности… простите, чтобы Россия была привлечена к ответственности», — заявил Трюдо на пресс-конференции стран G7, которая проходит в Италии. Его слова передает РИА Новости. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин во время комментирования заявления главы Офиса Зеленского Михаила Подоляка об уничтожении россиян заявил, что мировое сообщество и ООН должны привлечь к ответственности Украину за подобный план. В пином случае, по его словам, Киев Организацию Объединенных Наций ждет участь ликвидированной Лиги Наций, она в свое время не смогла предотвратить Вторую мировую войну и фашизм.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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