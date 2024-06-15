Союзник Украины неожиданно призвал привлечь ее к ответственности

Трюдо оговорился, призвав привлечь Украину к ответственности

15 июня 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

Трюдо оговорился и призвал к ответственности Украину вместо России Фото: Официальный сайт президента Украины Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции оговорился, призвав западные страны привлечь к ответственности Украину. Однако он сразу же исправил сказанное предложение. «Мы продолжим направлять усилия на то, чтобы Украина была привлечена к ответственности… простите, чтобы Россия была привлечена к ответственности», — заявил Трюдо на пресс-конференции стран G7, которая проходит в Италии. Его слова передает РИА Новости. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин во время комментирования заявления главы Офиса Зеленского Михаила Подоляка об уничтожении россиян заявил, что мировое сообщество и ООН должны привлечь к ответственности Украину за подобный план. В пином случае, по его словам, Киев Организацию Объединенных Наций ждет участь ликвидированной Лиги Наций, она в свое время не смогла предотвратить Вторую мировую войну и фашизм. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции оговорился, призвав западные страны привлечь к ответственности Украину. Однако он сразу же исправил сказанное предложение. «Мы продолжим направлять усилия на то, чтобы Украина была привлечена к ответственности… простите, чтобы Россия была привлечена к ответственности», — заявил Трюдо на пресс-конференции стран G7, которая проходит в Италии. Его слова передает РИА Новости. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин во время комментирования заявления главы Офиса Зеленского Михаила Подоляка об уничтожении россиян заявил, что мировое сообщество и ООН должны привлечь к ответственности Украину за подобный план. В пином случае, по его словам, Киев Организацию Объединенных Наций ждет участь ликвидированной Лиги Наций, она в свое время не смогла предотвратить Вторую мировую войну и фашизм.