Командир ВСУ признался, как украинцев заставляют идти воевать

Командир ВСУ Кухарчук: заключенные идут на фронт, чтобы не попасть в штрафбат

19 июня 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

Завербованные заключенные на Украине идут на фронт, чтобы не попасть в штрафной батальон, заявил Кухарчук Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заключенные на Украине идут на фронт, потому что боятся попасть в штрафной батальон. Завербованные осужденные также боятся, что для них будут созданы специальные подразделения, в которых будет тяжело выжить. Об этом сообщил командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады (составленная из боевиков националистического подразделения «Азов» — террористической организации, запрещенной в РФ), которая участвовала в битве за Бахмут, Дмитрий Кухарчук. «Очень боятся попасть в штрафбат. Там же далеко не дураки сидят. Кроме того, есть категория желающих идти воевать, но сейчас не высовываются: они будут смотреть, что будет с первыми», — передает издание «Украинская правда» слова Кухарчука. Он добавил, что завербованные заключенные боятся, что для них создадут спецподразделения, из которых они вряд ли смогу вернуться живыми. Также командир батальона отметил, что такие осужденные проходят ту же боевую подготовку, что и рядовые военные ВСУ. У них есть все права, кроме возможности уйти в отпуск, потому что над ними нужно осуществлять надзор. Кроме того, Кухарчук уверен, что часть из заключенных сможет дослужиться до командующих должностей. Ранее Кухарчук сообщил, что на фронте для Киева складывается критическая ситуация. Однако жители страны думают, что она стабилизировалась. Командир бригады добавил, что на Украине нет единства между народом. Одни пытаются угадать, куда будут продвинутся ВС РФ в будущем, другие предлагают начать переговоры с Россией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заключенные на Украине идут на фронт, потому что боятся попасть в штрафной батальон. Завербованные осужденные также боятся, что для них будут созданы специальные подразделения, в которых будет тяжело выжить. Об этом сообщил командир Второго батальона Третьей штурмовой бригады (составленная из боевиков националистического подразделения «Азов» — террористической организации, запрещенной в РФ), которая участвовала в битве за Бахмут, Дмитрий Кухарчук. «Очень боятся попасть в штрафбат. Там же далеко не дураки сидят. Кроме того, есть категория желающих идти воевать, но сейчас не высовываются: они будут смотреть, что будет с первыми», — передает издание «Украинская правда» слова Кухарчука. Он добавил, что завербованные заключенные боятся, что для них создадут спецподразделения, из которых они вряд ли смогу вернуться живыми. Также командир батальона отметил, что такие осужденные проходят ту же боевую подготовку, что и рядовые военные ВСУ. У них есть все права, кроме возможности уйти в отпуск, потому что над ними нужно осуществлять надзор. Кроме того, Кухарчук уверен, что часть из заключенных сможет дослужиться до командующих должностей. Ранее Кухарчук сообщил, что на фронте для Киева складывается критическая ситуация. Однако жители страны думают, что она стабилизировалась. Командир бригады добавил, что на Украине нет единства между народом. Одни пытаются угадать, куда будут продвинутся ВС РФ в будущем, другие предлагают начать переговоры с Россией.