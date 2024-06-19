МЧС предупредило москвичей о смерчах

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Смерч. Сургут, смерч, торнадо
Природные условия могут создать смерчи в городе (архивное фото) Фото:

В Москве 20 июня в четверг ожидаются мощные ливни, шквалистый ветер и даже смерчи. Об этом жителей города предупредило столичное МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 03.00 часов до 22.00 часов 20 июня местами по г. Москве ожидается гроза, сильный дождь, сильный ливень (более 20 мм за 1 час), град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 18-23 м/с. С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей», — написали сотрудники министерства в своем telegram-канале. Там предупредили местных жителей о необходимости соблюдать меры безопасности.

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В Москве 20 июня в четверг ожидаются мощные ливни, шквалистый ветер и даже смерчи. Об этом жителей города предупредило столичное МЧС. «По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 03.00 часов до 22.00 часов 20 июня местами по г. Москве ожидается гроза, сильный дождь, сильный ливень (более 20 мм за 1 час), град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 18-23 м/с. С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей», — написали сотрудники министерства в своем telegram-канале. Там предупредили местных жителей о необходимости соблюдать меры безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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