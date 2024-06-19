МЧС предупредило москвичей о смерчах

19 июня 2024 в 21:25 Размер текста - 17 +

Природные условия могут создать смерчи в городе (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Москве 20 июня в четверг ожидаются мощные ливни, шквалистый ветер и даже смерчи. Об этом жителей города предупредило столичное МЧС. «По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 03.00 часов до 22.00 часов 20 июня местами по г. Москве ожидается гроза, сильный дождь, сильный ливень (более 20 мм за 1 час), град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 18-23 м/с. С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей», — написали сотрудники министерства в своем telegram-канале. Там предупредили местных жителей о необходимости соблюдать меры безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве 20 июня в четверг ожидаются мощные ливни, шквалистый ветер и даже смерчи. Об этом жителей города предупредило столичное МЧС. «По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 03.00 часов до 22.00 часов 20 июня местами по г. Москве ожидается гроза, сильный дождь, сильный ливень (более 20 мм за 1 час), град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 18-23 м/с. С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей», — написали сотрудники министерства в своем telegram-канале. Там предупредили местных жителей о необходимости соблюдать меры безопасности.