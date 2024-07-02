Ушаков: Белоруссия станет полноправным членом ШОС 4 июля

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Ушаков Юрий, помощник Президента, с визитом по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Челябинск, говорит по телефону, ушаков юрий
Белоруссия станет полноправным членом ШОС 4 июля, заявил Юрий Ушаков Фото:

Белоруссия 4 июля присоединится к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко сможет принять участие в заседании совета.

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«Будут подведены итоги работы Белоруссии по вступлению в организацию. Минску будет предоставлен статус полноправного члена ШОС», — заявил Ушаков. Он также отметил, что Лукашенко может принять участие в заседании совета глав государств ШОС.

Ушаков также отметил, что присоединение Белоруссии к ШОС является значительным политическим событием. Страна начала участвовать в работе ШОС с 2009 года и с того времени активно демонстрирует готовность вносить вклад в деятельность организации. По его словам, Россия всегда поддерживала участие своего союзника в ШОС и приветствует его полноправное членство в организации.

Ранее сообщалось, что Белоруссия вступит в ШОС, став десятым членом организации. Как сообщал спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов, расширение ШОС станет одной из главых тем саммита в июле.

Саммит ШОС состоится в Астане. Он назначен на 3—4 июля. Ожидается, что на саммите будут вынесены на рассмотрение около 30 документов.

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Белоруссия 4 июля присоединится к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко сможет принять участие в заседании совета. «Будут подведены итоги работы Белоруссии по вступлению в организацию. Минску будет предоставлен статус полноправного члена ШОС», — заявил Ушаков. Он также отметил, что Лукашенко может принять участие в заседании совета глав государств ШОС. Ушаков также отметил, что присоединение Белоруссии к ШОС является значительным политическим событием. Страна начала участвовать в работе ШОС с 2009 года и с того времени активно демонстрирует готовность вносить вклад в деятельность организации. По его словам, Россия всегда поддерживала участие своего союзника в ШОС и приветствует его полноправное членство в организации. Ранее сообщалось, что Белоруссия вступит в ШОС, став десятым членом организации. Как сообщал спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов, расширение ШОС станет одной из главых тем саммита в июле. Саммит ШОС состоится в Астане. Он назначен на 3—4 июля. Ожидается, что на саммите будут вынесены на рассмотрение около 30 документов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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