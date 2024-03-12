Белоруссия станет десятым членом ШОС

Россия не сомневается, что Белоруссия вступит в ШОС в июле 2024 года

12 марта 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

Белоруссия станет членом ШОС 4 июля, заявил Бахтиер Хакимов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия рассчитывает, что Белоруссия вступит в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) 4 июля. Таким образом, страна станет десятым членом союза. Об этом заявил на брифинге спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов. «Белоруссия выполнила все свои обязательства по меморандуму об обязательствах. Этот документ одобрен и прошел внутригосударственные процедуры. Мы исходим из того, что 4 июля численность государств-членов ШОС возрастет до десяти», — заявил Бахтиер Хакимов, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что расширение ШОС станет одной из главых тем саммита в июле. По его словам, Белоруссия точно вступит в организацию. Хакимов добавил, что Минск долгое время старался участвовать во многих проектах ШОС. Это стало не только полезным, но и осязаемым вкладом. Следующий саммит ШОС состоится в Астане. Он назначен на 3—4 июля. Ожидается, что на нем будут вынесены на рассмотрение около 30 документов. Ранее URA.RU подробно рассказывало, как повлияет расширение ШОС на Россию. По словам экспертов, результат будет положительным. Они отметили, что Минск усилит положение союза, а также придаст веса всей организации.

Россия рассчитывает, что Белоруссия вступит в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) 4 июля. Таким образом, страна станет десятым членом союза. Об этом заявил на брифинге спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов. «Белоруссия выполнила все свои обязательства по меморандуму об обязательствах. Этот документ одобрен и прошел внутригосударственные процедуры. Мы исходим из того, что 4 июля численность государств-членов ШОС возрастет до десяти», — заявил Бахтиер Хакимов, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что расширение ШОС станет одной из главых тем саммита в июле. По его словам, Белоруссия точно вступит в организацию. Хакимов добавил, что Минск долгое время старался участвовать во многих проектах ШОС. Это стало не только полезным, но и осязаемым вкладом. Следующий саммит ШОС состоится в Астане. Он назначен на 3—4 июля. Ожидается, что на нем будут вынесены на рассмотрение около 30 документов. Ранее URA.RU подробно рассказывало, как повлияет расширение ШОС на Россию. По словам экспертов, результат будет положительным. Они отметили, что Минск усилит положение союза, а также придаст веса всей организации.