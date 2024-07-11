ВСУ пытаются поджечь леса в ЛНР с помощью беспилотников

11 июля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

В ЛНР армия Киева использует зажигательные контейнеры против ВС РФ (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Северодонецке украинская армия пытается поджечь леса с помощью зажигательных контейнеров, их доставляют с помощью беспилотников. Об этом сообщает Минприроды ЛНР. «В результате недавних патрулирований в лесничествах государственного унитарного предприятия Луганской Народной Республики „Северодонецкое лесоохотничье хозяйство“ были обнаружены зажигательные контейнеры», — заявили в telegram-канале Минприроды региона. Там отметили, что контейнеры доставляют при помощи дронов. Их детонация происходит во время их пребывания на солнечном свете. Также в министерстве призвали местных жителей оперативно сообщать правоохранителям о таких находках. Кроме того, Минприроды не рекомендует прикасаться к ним, чтобы избежать угрозы для жизни. Ранее в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президент России Владимир Путин выразил позицию о необходимости полного и окончательного разрешения ситуации на Украине. Российский лидер уточнил, что предложенные страной мирные инициативы могут способствовать окончанию боевых действий и стать основой для переговоров. В своем выступлении Путин также озвучил требование о выводе украинских войск из территорий, которые РФ считает своими, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Северодонецке украинская армия пытается поджечь леса с помощью зажигательных контейнеров, их доставляют с помощью беспилотников. Об этом сообщает Минприроды ЛНР. «В результате недавних патрулирований в лесничествах государственного унитарного предприятия Луганской Народной Республики „Северодонецкое лесоохотничье хозяйство“ были обнаружены зажигательные контейнеры», — заявили в telegram-канале Минприроды региона. Там отметили, что контейнеры доставляют при помощи дронов. Их детонация происходит во время их пребывания на солнечном свете. Также в министерстве призвали местных жителей оперативно сообщать правоохранителям о таких находках. Кроме того, Минприроды не рекомендует прикасаться к ним, чтобы избежать угрозы для жизни. Ранее в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президент России Владимир Путин выразил позицию о необходимости полного и окончательного разрешения ситуации на Украине. Российский лидер уточнил, что предложенные страной мирные инициативы могут способствовать окончанию боевых действий и стать основой для переговоров. В своем выступлении Путин также озвучил требование о выводе украинских войск из территорий, которые РФ считает своими, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.