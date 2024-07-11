11 июля 2024

ВСУ пытаются поджечь леса в ЛНР с помощью беспилотников

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В ЛНР армия Киева использует зажигательные контейнеры против ВС РФ (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Северодонецке украинская армия пытается поджечь леса с помощью зажигательных контейнеров, их доставляют с помощью беспилотников. Об этом сообщает Минприроды ЛНР.

«В результате недавних патрулирований в лесничествах государственного унитарного предприятия Луганской Народной Республики „Северодонецкое лесоохотничье хозяйство“ были обнаружены зажигательные контейнеры», — заявили в telegram-канале Минприроды региона. Там отметили, что контейнеры доставляют при помощи дронов. Их детонация происходит во время их пребывания на солнечном свете.

Также в министерстве призвали местных жителей оперативно сообщать правоохранителям о таких находках. Кроме того, Минприроды не рекомендует прикасаться к ним, чтобы избежать угрозы для жизни.

Ранее в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президент России Владимир Путин выразил позицию о необходимости полного и окончательного разрешения ситуации на Украине. Российский лидер уточнил, что предложенные страной мирные инициативы могут способствовать окончанию боевых действий и стать основой для переговоров. В своем выступлении Путин также озвучил требование о выводе украинских войск из территорий, которые РФ считает своими, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.

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В Северодонецке украинская армия пытается поджечь леса с помощью зажигательных контейнеров, их доставляют с помощью беспилотников. Об этом сообщает Минприроды ЛНР. «В результате недавних патрулирований в лесничествах государственного унитарного предприятия Луганской Народной Республики „Северодонецкое лесоохотничье хозяйство“ были обнаружены зажигательные контейнеры», — заявили в telegram-канале Минприроды региона. Там отметили, что контейнеры доставляют при помощи дронов. Их детонация происходит во время их пребывания на солнечном свете. Также в министерстве призвали местных жителей оперативно сообщать правоохранителям о таких находках. Кроме того, Минприроды не рекомендует прикасаться к ним, чтобы избежать угрозы для жизни. Ранее в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президент России Владимир Путин выразил позицию о необходимости полного и окончательного разрешения ситуации на Украине. Российский лидер уточнил, что предложенные страной мирные инициативы могут способствовать окончанию боевых действий и стать основой для переговоров. В своем выступлении Путин также озвучил требование о выводе украинских войск из территорий, которые РФ считает своими, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.
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