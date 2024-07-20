Пьяная мать, бросившая маленьких детей в Москве, устроила скандал спасателям

20 июля 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

Мать, оставившая детей голодными, вернулась домой в нетрезвом виде, передает Shot Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мама, которая оставила своих детей одних без еды в московской квартире, вернулась домой в алкогольном опьянении. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По данным источника, женщина устроила скандал при виде сотрудников полиции. Те доставили ее в отдел. «38-летняя Ольга совсем не ожидала, что ее приезда будут ждать не только дети 2 и 4 лет, но и спасатели. Их визиту она была возмущена и устроила скандал. Женщина объяснила, что ушла „погулять“, пока дети спали. Сейчас мать находится в отделении полиции», — пишет канал. Ранее стало известно, что дело под контроль взяла Московская прокуратура. В ведомстве заявили, что будут выяснять причины и обстоятельства произошедшего. Дети будут переданы в специальное учреждение, их здоровью ничего не угрожает, сообщает 360.ru. Там отметили, что детей в окне квартиры увидела проходившая мимо женщина. Она поинтересовалась, где мать детей, а те сказали, что она ушла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мама, которая оставила своих детей одних без еды в московской квартире, вернулась домой в алкогольном опьянении. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По данным источника, женщина устроила скандал при виде сотрудников полиции. Те доставили ее в отдел. «38-летняя Ольга совсем не ожидала, что ее приезда будут ждать не только дети 2 и 4 лет, но и спасатели. Их визиту она была возмущена и устроила скандал. Женщина объяснила, что ушла „погулять“, пока дети спали. Сейчас мать находится в отделении полиции», — пишет канал. Ранее стало известно, что дело под контроль взяла Московская прокуратура. В ведомстве заявили, что будут выяснять причины и обстоятельства произошедшего. Дети будут переданы в специальное учреждение, их здоровью ничего не угрожает, сообщает 360.ru. Там отметили, что детей в окне квартиры увидела проходившая мимо женщина. Она поинтересовалась, где мать детей, а те сказали, что она ушла.