Пьяная мать, бросившая маленьких детей в Москве, устроила скандал спасателям

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Акция "Свеча памяти". Курган, ребенок, девочка, полиция, силовики, дети военных
Мать, оставившая детей голодными, вернулась домой в нетрезвом виде, передает Shot Фото:

Мама, которая оставила своих детей одних без еды в московской квартире, вернулась домой в алкогольном опьянении. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По данным источника, женщина устроила скандал при виде сотрудников полиции. Те доставили ее в отдел.

«38-летняя Ольга совсем не ожидала, что ее приезда будут ждать не только дети 2 и 4 лет, но и спасатели. Их визиту она была возмущена и устроила скандал. Женщина объяснила, что ушла „погулять“, пока дети спали. Сейчас мать находится в отделении полиции», — пишет канал.

Ранее стало известно, что дело под контроль взяла Московская прокуратура. В ведомстве заявили, что будут выяснять причины и обстоятельства произошедшего. Дети будут переданы в специальное учреждение, их здоровью ничего не угрожает, сообщает 360.ru. Там отметили, что детей в окне квартиры увидела проходившая мимо женщина. Она поинтересовалась, где мать детей, а те сказали, что она ушла.

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Мама, которая оставила своих детей одних без еды в московской квартире, вернулась домой в алкогольном опьянении. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По данным источника, женщина устроила скандал при виде сотрудников полиции. Те доставили ее в отдел. «38-летняя Ольга совсем не ожидала, что ее приезда будут ждать не только дети 2 и 4 лет, но и спасатели. Их визиту она была возмущена и устроила скандал. Женщина объяснила, что ушла „погулять“, пока дети спали. Сейчас мать находится в отделении полиции», — пишет канал. Ранее стало известно, что дело под контроль взяла Московская прокуратура. В ведомстве заявили, что будут выяснять причины и обстоятельства произошедшего. Дети будут переданы в специальное учреждение, их здоровью ничего не угрожает, сообщает 360.ru. Там отметили, что детей в окне квартиры увидела проходившая мимо женщина. Она поинтересовалась, где мать детей, а те сказали, что она ушла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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