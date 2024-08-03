Куйвашев доложил Путину о самоотверженной работе спасателей в Нижнем Тагиле

03 августа 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Поисково-спасательная операция на месте взрыва закончена Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Президент РФ Владимир Путин получил полный отчет о происшествии в Нижнем Тагиле от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В частности, Куйвашев доложил Путину о количестве спасенных из-под завалов людей и о самоотверженной работе спасателей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Куйвашев доложил, как оказывается помощь пострадавшим. Благодаря слаженной, высокопрофессиональной работе спасателей удалось спасти из завалов 16 человек. Это действительно самоотверженная работа», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости. Взрыв прогремел в пятиэтажном доме на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле днем 1 августа. Предварительной причиной называется неисправность в работе газового оборудования. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По данным минздрава, 11 человек находятся в больницах, еще пятеро от госпитализации отказались. Погибли десять человек, из них пятеро — дети. 3 августа объявлен в регионе днем траура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин получил полный отчет о происшествии в Нижнем Тагиле от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В частности, Куйвашев доложил Путину о количестве спасенных из-под завалов людей и о самоотверженной работе спасателей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Куйвашев доложил, как оказывается помощь пострадавшим. Благодаря слаженной, высокопрофессиональной работе спасателей удалось спасти из завалов 16 человек. Это действительно самоотверженная работа», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости. Взрыв прогремел в пятиэтажном доме на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле днем 1 августа. Предварительной причиной называется неисправность в работе газового оборудования. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По данным минздрава, 11 человек находятся в больницах, еще пятеро от госпитализации отказались. Погибли десять человек, из них пятеро — дети. 3 августа объявлен в регионе днем траура.