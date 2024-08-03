Куйвашев доложил Путину о самоотверженной работе спасателей в Нижнем Тагиле

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил
Поисково-спасательная операция на месте взрыва закончена Фото:
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В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Президент РФ Владимир Путин получил полный отчет о происшествии в Нижнем Тагиле от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В частности, Куйвашев доложил Путину о количестве спасенных из-под завалов людей и о самоотверженной работе спасателей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Куйвашев доложил, как оказывается помощь пострадавшим. Благодаря слаженной, высокопрофессиональной работе спасателей удалось спасти из завалов 16 человек. Это действительно самоотверженная работа», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Взрыв прогремел в пятиэтажном доме на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле днем 1 августа. Предварительной причиной называется неисправность в работе газового оборудования. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По данным минздрава, 11 человек находятся в больницах, еще пятеро от госпитализации отказались. Погибли десять человек, из них пятеро — дети. 3 августа объявлен в регионе днем траура.

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Президент РФ Владимир Путин получил полный отчет о происшествии в Нижнем Тагиле от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В частности, Куйвашев доложил Путину о количестве спасенных из-под завалов людей и о самоотверженной работе спасателей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Куйвашев доложил, как оказывается помощь пострадавшим. Благодаря слаженной, высокопрофессиональной работе спасателей удалось спасти из завалов 16 человек. Это действительно самоотверженная работа», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости. Взрыв прогремел в пятиэтажном доме на улице Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле днем 1 августа. Предварительной причиной называется неисправность в работе газового оборудования. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По данным минздрава, 11 человек находятся в больницах, еще пятеро от госпитализации отказались. Погибли десять человек, из них пятеро — дети. 3 августа объявлен в регионе днем траура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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