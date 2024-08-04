NI: лазеры США оказались неподходящими для борьбы с гиперзвуковым оружием

05 августа 2024 в 06:46 Размер текста - 17 +

Американские лазеры не могут уничтожать гиперзвуковые ракеты Фото: Министерство обороны Российской Федерации Американские лазерные системы, существующие на данный момент, не способны эффективно противостоять гиперзвуковым ракетам, сообщает National Interest. Эта информация вызывает серьезные опасения среди военных, поскольку гиперзвуковое оружие считается одной из ключевых угроз национальной безопасности США. «Военные в шоке. Несмотря на различные достижения, современные лазерные системы пока не могут похвастаться надежностью против гиперзвуковых ракет», — утверждается в статье . Авторы подчеркивают, что даже последние разработки в этой области не обладают необходимой мощностью для эффективного подавления таких ракет. Основной проблемой, ограничивающей использование лазеров, является их мощность. Для нейтрализации гиперзвуковых ракет требуется мощность в тысячу киловатт, что в несколько раз превышает возможности существующих лазерных систем. Кроме того, атмосферные факторы, включая водяной пар, песок и дым, способны рассеивать лазерные лучи, снижая их эффективность. В мае текущего года заместитель помощника министра обороны США Джон Хилл выразил обеспокоенность по поводу отсутствия адекватной защиты против гиперзвукового оружия. Он указал на то, что существующие системы не способны эффективно противостоять таким угрозам, особенно в конечной фазе полета ракеты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские лазерные системы, существующие на данный момент, не способны эффективно противостоять гиперзвуковым ракетам, сообщает National Interest. Эта информация вызывает серьезные опасения среди военных, поскольку гиперзвуковое оружие считается одной из ключевых угроз национальной безопасности США. «Военные в шоке. Несмотря на различные достижения, современные лазерные системы пока не могут похвастаться надежностью против гиперзвуковых ракет», — утверждается в статье. Авторы подчеркивают, что даже последние разработки в этой области не обладают необходимой мощностью для эффективного подавления таких ракет. Основной проблемой, ограничивающей использование лазеров, является их мощность. Для нейтрализации гиперзвуковых ракет требуется мощность в тысячу киловатт, что в несколько раз превышает возможности существующих лазерных систем. Кроме того, атмосферные факторы, включая водяной пар, песок и дым, способны рассеивать лазерные лучи, снижая их эффективность. В мае текущего года заместитель помощника министра обороны США Джон Хилл выразил обеспокоенность по поводу отсутствия адекватной защиты против гиперзвукового оружия. Он указал на то, что существующие системы не способны эффективно противостоять таким угрозам, особенно в конечной фазе полета ракеты.