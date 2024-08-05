Стритрейсеры ХМАО и ЯНАО передумали проводить сходку в Тюмени

Нелегальные гонщики из ХМАО и ЯНАО отменили общий сбор в Тюменской области

05 августа 2024 в 18:44 Размер текста - 17 +

В Тюменской области отменили сходку стритрейсеров из ХМАО и ЯНАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Нелегальные гонщики из ХМАО и ЯНАО отказались от идеи проведения сходки в Тюменской области после предупреждения силовиков. Об этом URA.RU рассказал один из участников несостоявшегося мероприятия. Стритрейсеры планировали организовать встречу недалеко от одного из крупных городов региона. «Представители силовых структур четко дали понять организаторам, что лучше отказаться от проведения несанкционированного мероприятия на территории Тюменской области. Также нелегальным гонщикам с севера четко дали понять, что место проведения сходки силовикам известно. В общем, съезд решено было отменить, чтобы избежать неприятных последствий», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности. Комментарии представителей силовых структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что в начале августа на территории Тюменской области пройдет съезд нелегальных гонщиков из ХМАО и ЯНАО. В нем планировали принять участие около 100 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нелегальные гонщики из ХМАО и ЯНАО отказались от идеи проведения сходки в Тюменской области после предупреждения силовиков. Об этом URA.RU рассказал один из участников несостоявшегося мероприятия. Стритрейсеры планировали организовать встречу недалеко от одного из крупных городов региона. «Представители силовых структур четко дали понять организаторам, что лучше отказаться от проведения несанкционированного мероприятия на территории Тюменской области. Также нелегальным гонщикам с севера четко дали понять, что место проведения сходки силовикам известно. В общем, съезд решено было отменить, чтобы избежать неприятных последствий», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности. Комментарии представителей силовых структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что в начале августа на территории Тюменской области пройдет съезд нелегальных гонщиков из ХМАО и ЯНАО. В нем планировали принять участие около 100 человек.