Глава финкомитета Госдумы Аксаков назвал сроки снижения ключевой ставки

Центробанк начнет снижать ключевую ставку с начала 2025 года. Своим прогнозом с URA.RU поделился председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
«Мы проходим сейчас острую фазу инфляции. Она была связана, в частности, с повышением коммунальных тарифов. Этот этап мы прошли благодаря мерам Центрального банка. Постепенно инфляция начнет затормаживаться, а затем снижаться, в том числе благодаря повышенной ключевой ставке. Осенью ключевая ставка вряд ли снизится. Ситуация стабилизируется где-то в начале 2025 года, и, возможно, уже с начала нового года начнется ее снижение», — заявил Аксаков.
В июле Центробанк установил ключевую ставку на уровне 18%. Ряд аналитиков прогнозирует новое повышение уже в сентябре-октябре – вплоть до 20%.
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