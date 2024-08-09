Глава финкомитета Госдумы Аксаков назвал сроки снижения ключевой ставки

Депутат Аксаков: ключевая ставка начнет снижаться в начале 2025 года
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Глава финкомитета Госдумы Анатолий Аксаков ожидает снижения ключевой ставки в начале 2025 года
Глава финкомитета Госдумы Анатолий Аксаков ожидает снижения ключевой ставки в начале 2025 года Фото:

Центробанк начнет снижать ключевую ставку с начала 2025 года. Своим прогнозом с URA.RU поделился председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

«Мы проходим сейчас острую фазу инфляции. Она была связана, в частности, с повышением коммунальных тарифов. Этот этап мы прошли благодаря мерам Центрального банка. Постепенно инфляция начнет затормаживаться, а затем снижаться, в том числе благодаря повышенной ключевой ставке. Осенью ключевая ставка вряд ли снизится. Ситуация стабилизируется где-то в начале 2025 года, и, возможно, уже с начала нового года начнется ее снижение», — заявил Аксаков.

В июле Центробанк установил ключевую ставку на уровне 18%. Ряд аналитиков прогнозирует новое повышение уже в сентябре-октябре – вплоть до 20%.

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Центробанк начнет снижать ключевую ставку с начала 2025 года. Своим прогнозом с URA.RU поделился председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. «Мы проходим сейчас острую фазу инфляции. Она была связана, в частности, с повышением коммунальных тарифов. Этот этап мы прошли благодаря мерам Центрального банка. Постепенно инфляция начнет затормаживаться, а затем снижаться, в том числе благодаря повышенной ключевой ставке. Осенью ключевая ставка вряд ли снизится. Ситуация стабилизируется где-то в начале 2025 года, и, возможно, уже с начала нового года начнется ее снижение», — заявил Аксаков. В июле Центробанк установил ключевую ставку на уровне 18%. Ряд аналитиков прогнозирует новое повышение уже в сентябре-октябре – вплоть до 20%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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