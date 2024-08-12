Алаудинов прокомментировал слова о сдаче бойцов «Ахмата» в плен под Курском

Командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов назвал «вбросом» информацию о том, что бойцы его подразделения сдавались в плен на курском направлении. Об этом он заявил в видеозаписи, опубликованной в его Telegram.
«Противник делает очень много вбросов про сдающихся в плен бойцов подразделения спецназа „Ахмат“, про бойцов „Аида“. Но самое интересное, это то, что ни один наш боец в плен не сдавался», — рассказал Алаудинов у себя в telegram-канале.
Генерал-майор также поделился результатами действий своего подразделения, утверждая, что в понедельник было уничтожено 12 единиц техники противника и достаточное количество вражеских сил. Он выразил удовлетворение работой своих бойцов и отметил, что спецназ «Ахмат» является серьезной проблемой для противника.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.