12 августа 2024

Алаудинов прокомментировал слова о сдаче бойцов «Ахмата» в плен под Курском

Алаудинов одним словом охарактеризовал сообщения о сдаче бойцов «Ахмата» в плен
© Служба новостей «URA.RU»
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Алаудинов пояснил, что его бойцы не сдавались в плен
Алаудинов пояснил, что его бойцы не сдавались в плен Фото:
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Командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов назвал «вбросом» информацию о том, что бойцы его подразделения сдавались в плен на курском направлении. Об этом он заявил в видеозаписи, опубликованной в его Telegram.

«Противник делает очень много вбросов про сдающихся в плен бойцов подразделения спецназа „Ахмат“, про бойцов „Аида“. Но самое интересное, это то, что ни один наш боец в плен не сдавался», — рассказал Алаудинов у себя в telegram-канале.

Генерал-майор также поделился результатами действий своего подразделения, утверждая, что в понедельник было уничтожено 12 единиц техники противника и достаточное количество вражеских сил. Он выразил удовлетворение работой своих бойцов и отметил, что спецназ «Ахмат» является серьезной проблемой для противника.

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Командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов назвал «вбросом» информацию о том, что бойцы его подразделения сдавались в плен на курском направлении. Об этом он заявил в видеозаписи, опубликованной в его Telegram. «Противник делает очень много вбросов про сдающихся в плен бойцов подразделения спецназа „Ахмат“, про бойцов „Аида“. Но самое интересное, это то, что ни один наш боец в плен не сдавался», — рассказал Алаудинов у себя в telegram-канале. Генерал-майор также поделился результатами действий своего подразделения, утверждая, что в понедельник было уничтожено 12 единиц техники противника и достаточное количество вражеских сил. Он выразил удовлетворение работой своих бойцов и отметил, что спецназ «Ахмат» является серьезной проблемой для противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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