Выплаты и подарки школьникам к 1 сентября 2024: где и как получить

Перед началом учебного года родители традиционно занимаются подготовкой своих детей к школе, что включает закупку формы, рюкзаков, канцелярских принадлежностей. Внушительный список расходов может серьезно ударить по семейному бюджету. Российские семьи имеют возможность получить материальную поддержку для покупки вещей к школе. Эти выплаты в значительной степени покроют финансовые затраты родителей. О том, где и как получить выплаты и подарки школьникам к 1 сентября — в материале URA.RU.
Какие выплаты положены школьникам
Семьи, которые не полностью потратили средства материнского капитала, смогут получить его остаток в виде единовременной выплаты. При этом, остаток не должен быть больше 10 тысяч рублей. О праве на выплату родителей предупредит Социальный фонд России (СФР), передает газета «Известия».
Одной из форм финансовой помощи родителям, которые готовят своих детей к школе, является социальный контракт. Этот инструмент предназначен для поддержки семей с низким уровнем дохода. Чтобы заключить соцконтракт необходимо предоставить в органы соцзащиты документы, подтверждающие уровень дохода. После заключения контракта семья обязана соблюдать условия для получения финансовой помощи.
Выплаты в регионах
В регионах России некоторые семьи имеют возможность получить несколько выплат на детей к школе. Большинство выплат и льгот к новому учебному году предназначены для:
- малоимущих и нуждающихся семей;
- многодетных семей;
- детей участников спецоперации;
- школьников из новых регионов, то есть из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей;
- родителей с инвалидностью, воспитывающих детей школьного возраста;
- родителей, воспитывающих ребенка-инвалида;
- родителей, воспитывающих ребенка без помощи партнера.
В каждом субъекте страны власти сами определяют критерии для семей, которые рассчитывают на получение матпомощи на приобретение школьных вещей и пособия.
Получить информацию о льготах для школьников в конкретном регионе и о составе пакета документов для их оформления можно:
- в МФЦ;
- на портале «Госуслуг»;
- в отделении соцзащиты;
- в администрации местных органов власти.
Кому положены подарки
Дети из многодетных и малообеспеченных семей могут получить подарки к школе. Например, партия «Единая Россия» регулярно организует акцию «Собери ребенка в школу». В ее рамках детей обеспечивают рюкзаками, канцелярией, формой, электронной техникой и другими вещами, необходимыми для учебы.
Чтобы получить матпомощь родителям нужно направить обращение в онлайн-приемную партии. Поддержка предназначена для:
- малообеспеченных семей;
- многодетных семей;
- семей участников СВО;
- семей, находящихся в неблагоприятной жизненной ситуации;
- семей, в которой воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
После проверки информации о статусе семьи будет организован процесс передачи стандартных школьных наборов для детей. Этот шаг направлен на помощь семьям, нуждающимся в поддержке при подготовке к школе.
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