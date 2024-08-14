14 августа 2024

Выплаты и подарки школьникам к 1 сентября 2024: где и как получить

Родители смогут потратить 10 тысяч рублей из маткапитала на сбор детей в школу
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьный базар. Разное. Курган, школьная ярмарка, школьный базар, школьная канцелярия
Семьям в России оказывается матпомощь при подготовке детей к школе Фото:

Перед началом учебного года родители традиционно занимаются подготовкой своих детей к школе, что включает закупку формы, рюкзаков, канцелярских принадлежностей. Внушительный список расходов может серьезно ударить по семейному бюджету. Российские семьи имеют возможность получить материальную поддержку для покупки вещей к школе. Эти выплаты в значительной степени покроют финансовые затраты родителей. О том, где и как получить выплаты и подарки школьникам к 1 сентября — в материале URA.RU.

Какие выплаты положены школьникам

Семьи, которые не полностью потратили средства материнского капитала, смогут получить его остаток в виде единовременной выплаты. При этом, остаток не должен быть больше 10 тысяч рублей. О праве на выплату родителей предупредит Социальный фонд России (СФР), передает газета «Известия».

Одной из форм финансовой помощи родителям, которые готовят своих детей к школе, является социальный контракт. Этот инструмент предназначен для поддержки семей с низким уровнем дохода. Чтобы заключить соцконтракт необходимо предоставить в органы соцзащиты документы, подтверждающие уровень дохода. После заключения контракта семья обязана соблюдать условия для получения финансовой помощи.

Школьный базар. Курган
Родители могут заключить соцконтракт с органами соцзащиты и заработать средства на школьную форму и принадлежности
Фото:

Выплаты в регионах

В регионах России некоторые семьи имеют возможность получить несколько выплат на детей к школе. Большинство выплат и льгот к новому учебному году предназначены для:

  • малоимущих и нуждающихся семей;
  • многодетных семей;
  • детей участников спецоперации;
  • школьников из новых регионов, то есть из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей;
  • родителей с инвалидностью, воспитывающих детей школьного возраста;
  • родителей, воспитывающих ребенка-инвалида;
  • родителей, воспитывающих ребенка без помощи партнера.

В каждом субъекте страны власти сами определяют критерии для семей, которые рассчитывают на получение матпомощи на приобретение школьных вещей и пособия.

Получить информацию о льготах для школьников в конкретном регионе и о составе пакета документов для их оформления можно:

  • в МФЦ;
  • на портале «Госуслуг»;
  • в отделении соцзащиты;
  • в администрации местных органов власти.
Открытие МФЦ в Ельцин Центре. Екатеринбург
Получить информацию о льготах на детей помогут в МФЦ
Фото:

Кому положены подарки

Дети из многодетных и малообеспеченных семей могут получить подарки к школе. Например, партия «Единая Россия» регулярно организует акцию «Собери ребенка в школу». В ее рамках детей обеспечивают рюкзаками, канцелярией, формой, электронной техникой и другими вещами, необходимыми для учебы.

Чтобы получить матпомощь родителям нужно направить обращение в онлайн-приемную партии. Поддержка предназначена для:

  • малообеспеченных семей;
  • многодетных семей;
  • семей участников СВО;
  • семей, находящихся в неблагоприятной жизненной ситуации;
  • семей, в которой воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

После проверки информации о статусе семьи будет организован процесс передачи стандартных школьных наборов для детей. Этот шаг направлен на помощь семьям, нуждающимся в поддержке при подготовке к школе.

Школьный базар. Курган
Партийные проекты также помогают закупить канцелярские принадлежности к школе для детей
Фото:

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Перед началом учебного года родители традиционно занимаются подготовкой своих детей к школе, что включает закупку формы, рюкзаков, канцелярских принадлежностей. Внушительный список расходов может серьезно ударить по семейному бюджету. Российские семьи имеют возможность получить материальную поддержку для покупки вещей к школе. Эти выплаты в значительной степени покроют финансовые затраты родителей. О том, где и как получить выплаты и подарки школьникам к 1 сентября — в материале URA.RU. Семьи, которые не полностью потратили средства материнского капитала, смогут получить его остаток в виде единовременной выплаты. При этом, остаток не должен быть больше 10 тысяч рублей. О праве на выплату родителей предупредит Социальный фонд России (СФР), передает газета «Известия». Одной из форм финансовой помощи родителям, которые готовят своих детей к школе, является социальный контракт. Этот инструмент предназначен для поддержки семей с низким уровнем дохода. Чтобы заключить соцконтракт необходимо предоставить в органы соцзащиты документы, подтверждающие уровень дохода. После заключения контракта семья обязана соблюдать условия для получения финансовой помощи. В регионах России некоторые семьи имеют возможность получить несколько выплат на детей к школе. Большинство выплат и льгот к новому учебному году предназначены для: В каждом субъекте страны власти сами определяют критерии для семей, которые рассчитывают на получение матпомощи на приобретение школьных вещей и пособия. Получить информацию о льготах для школьников в конкретном регионе и о составе пакета документов для их оформления можно: Дети из многодетных и малообеспеченных семей могут получить подарки к школе. Например, партия «Единая Россия» регулярно организует акцию «Собери ребенка в школу». В ее рамках детей обеспечивают рюкзаками, канцелярией, формой, электронной техникой и другими вещами, необходимыми для учебы. Чтобы получить матпомощь родителям нужно направить обращение в онлайн-приемную партии. Поддержка предназначена для: После проверки информации о статусе семьи будет организован процесс передачи стандартных школьных наборов для детей. Этот шаг направлен на помощь семьям, нуждающимся в поддержке при подготовке к школе.
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